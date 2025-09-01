Цены на аренду жилья в Украине вскоре взлетят до 20%: названы причины

Осенью 2025 года в Украине прогнозируется повышение стоимости аренды жилья примерно на 10–20%. Больше всего подорожание коснется однокомнатных квартир и регионов, которые считаются относительно безопасными.

Специалисты объясняют такую тенденцию ростом спроса на аренду перед началом учебного года, а также уменьшением количества доступных вариантов жилья на рынке. Об этом в комментарии для СМИ сообщила руководитель направления развития продаж в сфере недвижимости Оксана Остапчук. Она подчеркнула, что украинский рынок аренды традиционно демонстрирует изменения, связанные с сезонными факторами.

Наибольшие изменения цен наблюдаются летом и в начале осени, когда растет количество желающих арендовать жилье среди студентов и работников. В это время рынок традиционно демонстрирует повышенный спрос, что автоматически приводит к подорожанию квартир.

Оксана Остапчук отметила, что осенью 2025 года украинцам следует ожидать новой волны роста арендных ставок. Основными факторами этого процесса станут сезонный всплеск спроса перед началом учебного года и сокращение предложений, ведь часть квартир сдается на короткие сроки летом, оставляя осенью менее разнообразный выбор.

"За первое полугодие 2025 года средняя стоимость аренды по Украине выросла на 8%, и эта тенденция продолжится. Традиционно пик активности приходится на август-сентябрь, поэтому к осени можно прогнозировать подорожание аренды в пределах 10-20% в безопасных регионах", – говорит Остапчук.

Эксперт отметила, что наибольший рост цен ожидается на аренду однокомнатных квартир, поскольку именно этот тип жилья пользуется наибольшим спросом. Молодые специалисты и студенты обычно предпочитают доступные варианты, что и приводит к усиленной конкуренции на этом рынке.

Наиболее ощутимое повышение цен прогнозируется в относительно безопасных областях, особенно на западе страны. Согласно данным сервиса, наибольший спрос в настоящее время наблюдается в Киеве, Львове, Одессе, Ужгороде и Ивано-Франковске

Столица, как и ранее, удерживает первенство по количеству отзывов на публикации. В то же время в июле 2025 года самый быстрый рост интереса зафиксировали именно в регионах:

Ивано-Франковск – +45%;

Днепр – +39%;

Ужгород – +31%;

Львов – +28%;

Харьков – +18%.

