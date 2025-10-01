Цены на некоторые овощи в Украине существенно подскочили: что стоит больше всего

В начале недели в Украине зафиксировано подорожание популярных овощей. В частности, синяя капуста на "Столичном рынке" за выходные выросла в цене на 50%. Если еще в пятницу ее можно было приобрести за 20 гривен за килограмм, то сейчас она стоит уже 30 гривен – такие данные приводит официальный сайт рынка.

На этой неделе немного подросла стоимость молодой белокочанной капусты – с 25 до 27 гривен за килограмм. Брокколи подорожала заметно больше: плюс 5 гривен, и теперь ее цена составляет 50 грн/кг.

Наиболее ощутимый рост среди овощей зафиксирован у кабачков – они подорожали на 15 гривен и сейчас стоят 33 грн за килограмм. Баклажаны также не отстали – их цена поднялась на 12 гривен, достигнув отметки 42 грн/кг.

Читайте также: В Украине существенно подешевел картофель: сколько теперь просят за килограмм

В течение выходных выросли цены на украинские огурцы. Если одесские подорожали незначительно – на 2 гривны, до 35 грн/кг, то ровенские демонстрируют существенный скачок: их реализуют уже по 47 грн/кг, что на 12 гривен больше.

Молодую кукурузу, которую продают поштучно, теперь можно приобрести за 11 грн – ранее она стоила 9.

Цена на молодой картофель на рынке держится на уровне 13 грн за кило, и уже третью неделю подряд она не меняется.

Кроме того, стоимость фруктов и ягод также не претерпела колебаний – она остается неизменной еще со среды прошлой недели.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине стремительно взлетела цена на популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!