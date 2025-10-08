Украина готовит новую защиту от блэкаутов: как будет работать система

В Украине начала работу сеть современных батарей, способных временно поддерживать работу энергосистемы в случае перегрузок или повреждений. Ожидается, что эта технология поможет снизить риск блэкаутов во время возможных атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Поставщиком оборудования выступила американская компания Fluence, которая снабдила Украину высокотехнологичными энергетическими аккумуляторами. Программу общей стоимостью 140 миллионов долларов завершили в августе 2025 года. Новые аккумуляторные комплексы – это специальные энергетические станции, состоящие из рядов белых модулей высотой около 2,4 метра.

Возможности американских батарей

Шесть новых энергообъектов, расположенных в Киевской и Днепропетровской областях, уже подключены к украинской энергосети. При остановке основных источников питания они могут мгновенно подавать электроэнергию, поддерживая стабильную работу системы.

Общая мощность батарей составляет 200 мегаватт – этого хватит, чтобы в течение двух часов обеспечить электроэнергией около 600 тысяч домохозяйств. Такой резерв позволяет энергетикам быстро реагировать на аварийные ситуации и восстанавливать сети после возможных атак или сбоев.

В компании ДТЭК отметили, что батарейные системы имеют модульную конструкцию, так что в случае повреждения любой элемент можно легко заменить.

"Если один модуль выйдет из строя – это не проблема. Заменить отдельный блок достаточно просто", – объяснил советник компании Вадим Уткин.

Он вспомнил, что еще в 2021 году руководил строительством подобного энергетического комплекса в Энергодаре. После оккупации этот объект перестал работать, ведь оккупанты удалили программное обеспечение, фактически превратив современную установку в "кучу дорогих кирпичей".

Из соображений безопасности компания не разглашает точное местоположение новых батарей, а также детали их защиты, включая возможное наличие систем противовоздушной обороны.

