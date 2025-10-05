Украинцам посоветовали не выбрасывать квитанции за уплаченную коммуналку: как долго их следует хранить

Юристы рекомендуют хранить квитанции об оплате коммунальных услуг, таких как электроэнергия, газ, вода, в течение пяти лет. Это важно, поскольку они могут пригодиться при решении любых споров с поставщиками.

Как пишет издание "На пенсии", исковая давность в подобных спорах истекает через три года с момента возникновения проблемы. Однако поставщики могут затянуть процесс рассмотрения дела, поэтому рекомендуется принимать меры, чтобы дополнительно себя обезопасить.

"В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых необходимо хранить квитанции об оплате коммунальных услуг. Однако опытные юристы советуют хранить их в течение 5 лет", – отмечается в сообщении.

Сохраненные квитанции могут быть полезны для решения ситуаций в вашу пользу в следующих случаях:

Если произошла ошибка в системе хранения данных – когда информация об оплате была утеряна или восстановлена неправильно. В случае изменения тарифов или других факторов, приведших к путанице в платежах. Когда возникают ошибки со стороны работников компаний-поставщиков коммунальных услуг.

