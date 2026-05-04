В какой категории военнообязанных будет автоматически продлена отсрочка в Резерв+

Министерство обороны разъяснило самые распространенные вопросы относительно отсрочок от мобилизации: когда они продолжаются автоматически, в каких случаях необходимо повторно подавать документы и как действовать, если система не смогла подтвердить основания.

В ведомстве отмечают, что большинство действующих отсрочок продлеваются без участия граждан без повторных заявлений и обращений в ЦНАП. Статус можно проверить в приложении Резерв+. Об этом сообщает Минобороны.

Когда отсрочка продолжается автоматически

Автоматическое продление происходит в двух случаях:

если основания для отсрочки остаются в силе;

если их можно подтвердить через государственные реестры.

К категориям, для которых предусмотрено автоматическое продление, относятся:

люди с инвалидностью;

временно непригодны к службе;

родители детей с инвалидностью;

лица, имеющие мужа или жену с инвалидностью I–II группы;

многодетные родители (трое и более детей);

студенты, аспиранты и работники учебных заведений;

учителя школ;

опекуны и лица, ухаживающие за недееспособными или тяжелобольными родственниками;

военнослужащие, освобожденные из плена;

родственники погибших или пропавших без вести военных;

другие определенные законом категории, связанные с семейными или социальными обстоятельствами.

В Минобороны уточняют, что автоматическое продление действует как для отсрочок, оформленных через Резерв+, так и через ЦНАП.

Когда нужно обращаться повторно

Повторно подавать документы необходимо, если:

ваше основание не входит в список категорий с автоматическим продолжением;

основание формально существует, но его не удалось подтвердить через государственные реестры.

В таких случаях гражданам следует лично обратиться в ЦНАП и повторно подать документы для продления отсрочки.

Кто может оформить отсрочку онлайн

Через приложение Резерв+ доступно оформление ряда отсрочок онлайн — без посещения учреждений. Среди них:

люди с инвалидностью;

временно непригодны к службе;

родители детей с инвалидностью;

многодетные родители;

студенты и аспиранты;

работники образования;

другие категории, связанные с семейными обстоятельствами.

Кто оформляет отсрочку только через ЦНАП

Есть категории, для которых онлайн-оформление недоступно и обращение возможно только через ЦНАП. Среди них:

опекуны, попечители и приемные родители детей с инвалидностью;

усыновители и законные представители детей-сирот;

отдельные военнообязанные, предусмотренные законом;

люди, потерявшие близких в результате боевых действий или пропажи без вести;

освобождены из плена или лишены свободы из-за войны;

те, кто осуществляет уход за тяжелобольными или недееспособными родственниками;

учителя школ и отдельные другие категории.

В министерстве подчеркивают, что система постепенно цифровизируется, однако часть случаев до сих пор нуждается в личной подаче документов через административные центры.

