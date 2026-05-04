В какой категории военнообязанных будет автоматически продлена отсрочка в Резерв+

Цихоцкая Мария

Министерство обороны разъяснило самые распространенные вопросы относительно отсрочок от мобилизации: когда они продолжаются автоматически, в каких случаях необходимо повторно подавать документы и как действовать, если система не смогла подтвердить основания.

В ведомстве отмечают, что большинство действующих отсрочок продлеваются без участия граждан без повторных заявлений и обращений в ЦНАП. Статус можно проверить в приложении Резерв+. Об этом сообщает Минобороны.

Когда отсрочка продолжается автоматически

Автоматическое продление происходит в двух случаях:

  • если основания для отсрочки остаются в силе;
  • если их можно подтвердить через государственные реестры.

К категориям, для которых предусмотрено автоматическое продление, относятся:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодны к службе;
  • родители детей с инвалидностью;
  • лица, имеющие мужа или жену с инвалидностью I–II группы;
  • многодетные родители (трое и более детей);
  • студенты, аспиранты и работники учебных заведений;
  • учителя школ;
  • опекуны и лица, ухаживающие за недееспособными или тяжелобольными родственниками;
  • военнослужащие, освобожденные из плена;
  • родственники погибших или пропавших без вести военных;
  • другие определенные законом категории, связанные с семейными или социальными обстоятельствами.

В Минобороны уточняют, что автоматическое продление действует как для отсрочок, оформленных через Резерв+, так и через ЦНАП.

Когда нужно обращаться повторно

Повторно подавать документы необходимо, если:

  • ваше основание не входит в список категорий с автоматическим продолжением;
  • основание формально существует, но его не удалось подтвердить через государственные реестры.

В таких случаях гражданам следует лично обратиться в ЦНАП и повторно подать документы для продления отсрочки.

Кто может оформить отсрочку онлайн

Через приложение Резерв+ доступно оформление ряда отсрочок онлайн — без посещения учреждений. Среди них:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодны к службе;
  • родители детей с инвалидностью;
  • многодетные родители;
  • студенты и аспиранты;
  • работники образования;
  • другие категории, связанные с семейными обстоятельствами.

Кто оформляет отсрочку только через ЦНАП

Есть категории, для которых онлайн-оформление недоступно и обращение возможно только через ЦНАП. Среди них:

  • опекуны, попечители и приемные родители детей с инвалидностью;
  • усыновители и законные представители детей-сирот;
  • отдельные военнообязанные, предусмотренные законом;
  • люди, потерявшие близких в результате боевых действий или пропажи без вести;
  • освобождены из плена или лишены свободы из-за войны;
  • те, кто осуществляет уход за тяжелобольными или недееспособными родственниками;
  • учителя школ и отдельные другие категории.

В министерстве подчеркивают, что система постепенно цифровизируется, однако часть случаев до сих пор нуждается в личной подаче документов через административные центры.

Напомним, мы уже писали, сколько будет продолжаться и как оформить отсрочку по инвалидности.

