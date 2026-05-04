В какой категории военнообязанных будет автоматически продлена отсрочка в Резерв+
Министерство обороны разъяснило самые распространенные вопросы относительно отсрочок от мобилизации: когда они продолжаются автоматически, в каких случаях необходимо повторно подавать документы и как действовать, если система не смогла подтвердить основания.
В ведомстве отмечают, что большинство действующих отсрочок продлеваются без участия граждан без повторных заявлений и обращений в ЦНАП. Статус можно проверить в приложении Резерв+. Об этом сообщает Минобороны.
Когда отсрочка продолжается автоматически
Автоматическое продление происходит в двух случаях:
- если основания для отсрочки остаются в силе;
- если их можно подтвердить через государственные реестры.
К категориям, для которых предусмотрено автоматическое продление, относятся:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодны к службе;
- родители детей с инвалидностью;
- лица, имеющие мужа или жену с инвалидностью I–II группы;
- многодетные родители (трое и более детей);
- студенты, аспиранты и работники учебных заведений;
- учителя школ;
- опекуны и лица, ухаживающие за недееспособными или тяжелобольными родственниками;
- военнослужащие, освобожденные из плена;
- родственники погибших или пропавших без вести военных;
- другие определенные законом категории, связанные с семейными или социальными обстоятельствами.
В Минобороны уточняют, что автоматическое продление действует как для отсрочок, оформленных через Резерв+, так и через ЦНАП.
Когда нужно обращаться повторно
Повторно подавать документы необходимо, если:
- ваше основание не входит в список категорий с автоматическим продолжением;
- основание формально существует, но его не удалось подтвердить через государственные реестры.
В таких случаях гражданам следует лично обратиться в ЦНАП и повторно подать документы для продления отсрочки.
Кто может оформить отсрочку онлайн
Через приложение Резерв+ доступно оформление ряда отсрочок онлайн — без посещения учреждений. Среди них:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодны к службе;
- родители детей с инвалидностью;
- многодетные родители;
- студенты и аспиранты;
- работники образования;
- другие категории, связанные с семейными обстоятельствами.
Кто оформляет отсрочку только через ЦНАП
Есть категории, для которых онлайн-оформление недоступно и обращение возможно только через ЦНАП. Среди них:
- опекуны, попечители и приемные родители детей с инвалидностью;
- усыновители и законные представители детей-сирот;
- отдельные военнообязанные, предусмотренные законом;
- люди, потерявшие близких в результате боевых действий или пропажи без вести;
- освобождены из плена или лишены свободы из-за войны;
- те, кто осуществляет уход за тяжелобольными или недееспособными родственниками;
- учителя школ и отдельные другие категории.
В министерстве подчеркивают, что система постепенно цифровизируется, однако часть случаев до сих пор нуждается в личной подаче документов через административные центры.
