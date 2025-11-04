В Непале сошла горная лавина: погибли 7 человек

В Непале на горе Ялунг Ри в понедельник сошла лавина, унесшая жизни семи человек — пятерых иностранных альпинистов и двух непальских гидов. По словам спикера вооруженной полиции Шайлендры Тапы, еще пять человек получили травмы. Трагедия произошла в базовом лагере на высоте около 4900 метров.

Личности и гражданство погибших иностранцев пока не установлены. Об этом сообщают Associated Press, CNN.

В последние дни в регионе резко ухудшились погодные условия – в горной местности продолжаются сильные снегопады и бури. Спасатели добрались до лагеря пешком, поскольку вертолет, пытавшийся прилететь на помощь, был вынужден вернуться из-за непогоды. По словам Тапы, повторную попытку предпримут на рассвете во вторник.

Ялунг Ри высотой 5600 метров считается доступной вершиной для новичков, только начинающих альпинистскую практику в высокогорье. Непал является домом для восьми из четырнадцати самых высоких гор планеты, включая Эвереста. Пик альпинистского сезона приходится на весну, однако осенью между сезоном дождей и зимой в страну также приезжают сотни иностранцев, чтобы покорить низшие вершины.

