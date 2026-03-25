В преддверии Пасхи резко возросла стоимость популярного продукта: сколько стоит

В конце марта 2026 г. в Украине зафиксирован заметный рост цен на куриные яйца. При анализе онлайн-магазинов ведущих сетей супермаркетов стало видно, что в большинстве из них минимальная стоимость упаковки выросла примерно на 4–5 грн.

По данным мониторинга, который приводит портал Новости.LIVE, по состоянию на вторник, 24 марта, средняя цена десятка яиц в торговых сетях продолжает меняться в сторону повышения. Согласно информации, средняя стоимость упаковки куриных яиц в настоящее время составляет около 87,16 грн.

Индекс потребительских цен в марте составил 100,98%, что свидетельствует о росте примерно на 0,98% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время, реальные цены в супермаркетах демонстрируют более заметную динамику повышения.

В ходе мониторинга онлайн-предложений установлены минимальные цены на упаковку яиц в разных сетях: в Сильпо — 65,91 грн, в Варусе — 69,80 грн, в Новусе — 78,99 грн (рост примерно на 5,40 грн), в Форе — 79,50 грн (+4,9 (+3,60 грн), в Метро – 79,50 грн (+3,50 грн), в АТБ – 80,60 грн (+3,90 грн), а в МегаМаркете – 92 грн (+3,80 грн).

Отдельно стоит отметить, что часть потребителей выбирает покупать яйца поштучно, ведь такая форма продажи обычно дешевле из-за отсутствия расходов на фасовку и брендированную упаковку. Однако даже этот сегмент рынка испытывает подорожание в канун Пасхи, когда спрос традиционно растет.

Так, в разных сетях цены на поштучные яйца колеблются: в Варусе – около 5,69 грн за штуку (без скидки – 6,29 грн), в Форе – 6,89 грн, в Новусе – 6,80 грн, а в МегаМаркете – до 8 грн за единицу. Рост стоимости объясняется сезонным фактором: приближающийся праздничный период существенно повышает спрос, что влияет на баланс спроса и предложения на рынке.

