В США из-за снежной бури разбился бизнес-самолет: на борту находились 8 человек

во время взлета потерпел крушение бизнес-джет с восемью людьми на борту. По официальной информации, самолет Bombardier Challenger 600 разбился при попытке взлететь из международного аэропорта города Бангор примерно в 19:45 по местному времени.

Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). На борту воздушного судна находились восемь человек.

В FAA отметили, что расследование обстоятельств инцидента будет проводиться совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB). Причины аварии выясняются.

