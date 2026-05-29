В Украине дорожает популярный овощ: сколько стоит

В Украине продолжает дорожать прошлогодняя морковь — в розничных сетях ее стоимость достигла 37,80–46,50 грн за килограмм. Основной причиной роста цен эксперты называют постепенное истощение запасов качественной продукции в хранилищах украинских хозяйств и ограниченное предложение на рынке.

Об этом сообщили в EastFruit. Аналитики отмечают, что оптовые покупатели все чаще сталкиваются с дефицитом моркови надлежащего качества, поэтому производители вынуждены повышать отпускные цены. Дополнительным фактором выступает сезонное сокращение предложения, характерное для конца периода хранения овощей.

На внутреннем рынке прошлогодняя морковь реализуется производителями в среднем по 17–25 грн/кг, что примерно на 27% больше, чем в конце предыдущей недели. Еще неделю назад максимальные закупочные цены не превышали 20 грн/кг.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Несмотря на нынешнее удорожание, аналитики подчеркивают, что общий уровень цен на морковь в Украине все еще ниже, чем в этот же период в прошлом году. По оценкам рынка, в конце мая 2025 года оптовые цены были почти на 84% выше, чем сейчас. Нынешняя динамика объясняется, прежде всего, локальным дефицитом качественной продукции.

В розничном сегменте, по данным Минфин, средняя цена моркови составляет около 41,10 грн/кг, что более чем на 27 грн превышает показатели апреля. В то же время мониторинг крупных торговых сетей показывает следующие уровни цен:

Metro - 39,00 грн/кг;

Megamarket - 46,50 грн/кг;

Varus - 37,90 грн/кг;

Novus - 37,89 грн/кг;

"Фора" - 43,90 грн/кг;

Auchan - 37,80 грн/кг;

АТБ - 37,89 грн/кг.

Эксперты прогнозируют, что ценовая ситуация на рынке моркови и дальше будет зависеть от темпов сокращения запасов и качества остатков продукции в хранилищах.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!