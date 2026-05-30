В Украине хотят пересмотреть систему спецпенсий военных: что может измениться

В Украине планируется существенно обновить систему специальных пенсий для военнослужащих и расширить ее на более широкую категорию защитников. В частности, рассматривается модель, при которой даже один год службы может формировать право на профессиональную пенсию, а не только полная выслуга лет.

Отдельно планируют повысить доплаты для участников боевых действий и постепенно перейти от полностью бюджетного финансирования к персональным пенсионным накоплениям. Об этом в интервью АрмияInform рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Сегодня право на специальную военную пенсию в основном имеют кадровые военные, накопившие не менее 25 лет выслуги. В то же время большое количество украинцев, до войны работавших в гражданских сферах, после мобилизации провели на фронте несколько лет, но из-за недостаточного стажа не могут претендовать на такие выплаты.

В министерстве признают, что действующая система не учитывает в полной мере вклад мобилизованных военных. По словам Улютина, сегодня даже 2–3 года службы на фронте могут не дать права на пенсию за выслугу, если не выполнено требование в 25 лет службы.

Новая модель подразумевает накопительный принцип. За каждый год службы на индивидуальный пенсионный счет военного или работника опасной профессии будут вноситься взносы со стороны государства или работодателя. Эти средства будут оставаться за человеком вне зависимости от смены места работы или дальнейшей карьеры.

В ведомстве отмечают, что это позволит устранить проблему, когда человек фактически теряет право на спецпенсию из-за нехватки даже нескольких месяцев стажа. В новой системе каждый год службы будет формировать отдельную часть будущих выплат.

Реформа, прежде всего, будет касаться военных, мобилизованных граждан и работников профессий с повышенным риском, где предусмотрены дополнительные пенсионные взносы из-за сложных условий труда. В Минсоцполитики считают, что новая модель позволит уравнять подходы для кадровых военных и присоединившихся к армии уже во время войны, а также сделает систему более прозрачной и финансово устойчивой.

Отдельно правительство рассматривает возможность увеличения доплат для участников боевых действий. Эти выплаты остаются относительно небольшими, и в министерстве признают, что они не полностью соответствуют уровню нагрузки и рисков.

По замыслу размер доплат может быть привязан к боевому стажу и фактическому участию в боевых действиях. В то же время, правительство уверяет, что действующие пенсии не будут уменьшены после внедрения реформы, а для тех, кто уже набрал значительную часть стажа по старым правилам, предусматривают переходный период. Он может длиться более десяти лет, чтобы избежать резкой нагрузки на бюджет и обеспечить плавный переход в новую систему.

Законопроект находится на завершающем этапе подготовки, а запуск реформы могут начать уже в этом году.

