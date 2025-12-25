В Украине расширили перечень мест, где можно потратить 'зимнюю помощь': о чем идет речь

Начиная с 24 декабря к программе расчетов средствами "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека" присоединились еще несколько торговых площадок. Возможность оплатить покупки на эти средства появилась в сетях Novus и Liga Prime, а также в онлайн-магазине Rozetka.

В общем, приобрести продукты украинского производства по программам государственной поддержки теперь можно уже в двенадцати торговых сетях. Среди них — Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сим23" ("Сими"), "Близнецы", а также сети группы Fozzy: "Сильпо", "Фора", THRASH! ТРАШ! и Fozzy. Кроме того, доступны онлайн-заказы через MAUDAU и Rozetka. Об этом сообщило Министерство экономики.

В Минэкономики также напомнили, что 24 декабря является последним днем подачи заявок на получение 1000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка". Оформить заявку можно через приложение "Действие" или лично в отделениях "Укрпочты". На сегодняшний день этой возможностью уже воспользовались более 17 миллионов граждан.

Полученные средства разрешено направлять на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарственных средств и медицинских изделий, книг и печатной продукции, почтовые сервисы, благотворительные взносы, в частности, на поддержку Вооруженных сил Украины, а также на покупку продуктов питания украинского производства, за исключением подакцизных товаров.

В ведомстве особо отметили, что выплата в рамках "Зимней поддержки" не предоставляется гражданам, находящимся за границей или на временно оккупированных территориях. Средства, зачисленные на карточку "Национального кэшбека" после подачи заявки через "Действие", можно использовать до 30 июня 2026 года.

