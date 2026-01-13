В Украине растет цена на популярный фрукт: сколько стоит

На старте 2026 г. в Украине зафиксировали дальнейший рост цен на овощи и фрукты. Наиболее заметное подорожание касается тепличной продукции, спрос на которую традиционно увеличивается зимой.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. По их данным, из-за сокращения предложения овощей невысокого качества на рынке выросла стоимость белокочанной капусты и репчатого лука. Пока капусту продают в пределах 8–10 гривен за килограмм, а лук — по 7–9 гривен за килограмм.

По сравнению с концом 2025 существенно повысились и цены на другие виды капусты. Брокколи стоит от 110 до 170 гривен за килограмм, цветная – 35–45 гривен, а пекинская – 20–25 гривен за килограмм.

Рост цен затронул и фруктовый сегмент. В частности, виноград подорожал до 70–130 гривен за килограмм, в то время как в конце декабря его продавали по 60–80 гривен. Более дорогими стали также мандарины, цена которых колеблется от 75 до 185 гривен за килограмм, а гранаты сейчас стоят 100–150 гривен за килограмм.

Причины удорожания тепличных овощей объяснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, в январе рост цен ожидаем, ведь сезон отечественных тепличных овощей фактически завершился. Сейчас на рынке преобладает импортная продукция, закупка которой, в частности, в Турции, обходится значительно дороже, что отражается на конечной цене для потребителей.

