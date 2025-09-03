В Украине существенно изменились цены на некоторые овощи и фрукты: сколько теперь стоят

За период с 25 по 31 августа в Украине существенно снизились цены на картофель (с 12,50 до 10,90 грн за килограмм), морковь (с 17,20 до 15,00 грн/кг), свеклу (с 14,50 до 13,20 грн/кг) и малину (с 1 В то же время возросла стоимость цветной капусты, огурцов, арбузов и голубики.

По данным экспертов EastFruit, в конце августа на украинском рынке фруктов и овощей снова зафиксированы ценовые колебания. Хотя на рынке традиционно увеличивается сезонное предложение, это не всегда приводит к удешевлению продукции: одни овощи и фрукты дешевеют, а другие, наоборот, прибавляют в цене. Самые заметные колебания отмечены в стоимости "борщового набора", капусты и фруктов.

За прошедшую неделю в Украине существенно упала цена на картофель – с 12,50 грн/кг до 10,90 грн/кг, что составляет почти 13% снижение. Морковь также стала дешевле: с 17,20 до 15,00 грн/кг. Аналогичная динамика наблюдалась и у свеклы, которая подешевела с 14,50 грн до 13,20 грн/кг. Итак, основные овощи из "борщового набора" позволили потребителям несколько снизить свои расходы.

Стоимость помидоров снизилась с 22,00 грн/кг до 19,80 грн/кг, что сделало их выгоднее для покупателей. Цена на огурцы поднялась с 18,50 грн до 20,30 грн/кг, то есть почти на 10%. Более дорогим стал и сладкий перец – его стоимость увеличилась с 34,00 грн до 36,50 грн/кг.

Больше всего за неделю прибавила в цене цветная капуста – с 41,00 до 46,00 грн/кг, что составляет почти 12% роста. Подорожала и пекинская капуста (с 28,00 до 30,50 грн/кг), а также брокколи – с 55,00 до 57,50 грн/кг. В сегменте зелени динамика была разной: укроп подешевел с 11,50 до 10,00 грн за пучок, петрушка – с 12,00 до 10,50 грн, тогда как салат поднялся в цене с 22,50 до 24,00 грн/пучок.

На фруктовом рынке также зафиксировали колебания:

малина подешевела со 110 до 100 грн/кг;

голубика, напротив, выросла в стоимости со 155 до 165 грн/кг;

персики подорожали с 42,00 до 45,50 грн/кг;

сливы подешевели с 30,50 до 28,00 грн/кг, а нектарины – с 48,00 до 44,50 грн/кг;

арбузы поднялись в цене с 6,50 до 7,20 грн/кг, а дыни – с 10,00 до 11,50 грн/кг, что расширило ценовой диапазон;

виноград продолжил дешеветь – с 55,00 до 52,00 грн/кг, и это уже пятая неделя подряд.

Поэтому в конце августа украинские потребители имели возможность приобрести по более низкой цене картофель, морковь, свеклу, томаты, часть зелени и сливы. В то же время, подорожание коснулось капустных овощей, огурцов, сладкого перца, салата, а также некоторых фруктов, в частности арбузов и персиков.

