В Украине выросла цена на популярный продукт: какая цена за килограмм

Многие украинцы традиционно предпочитают гречку, рис, овсянку и другие злаковые, однако в последнее время цены на эти продукты начали расти. С приближением зимы ситуация на полках супермаркетов становится все более заметной, поэтому потребителей волнует вопрос, какой будет стоимость круп до конца 2025 года.

Пока ситуация остается относительно стабильной, однако уже наблюдается тенденция постепенного удорожания, особенно на гречку. В октябре средняя цена составила около 40,88 грн. за килограмм, а в ноябре она выросла до 41,72 грн. Об этом рассказал экономист Владимир Чиж в эксклюзивном комментарии журналистке Новости.LIVE.

Рис сейчас стоит около 56 грн за килограмм, и хотя спрос на него стабилен, цена может возрасти из-за сложностей с импортом или переработкой.

По словам Чижа, резких ценовых скачков пока не ожидается, однако перебои с электроэнергией или логистикой могут оказать существенное влияние на себестоимость продукции. В таком случае злаковые действительно подорожают. Эксперт прогнозирует, что к концу года цены могут вырасти примерно на 10%. В частности, гречка может подорожать еще на 7–10%, если сократятся посевные площади, а спрос останется стабильным. В то же время, существенного, на 30–40%, роста стоимости в ближайшее время не ожидается.

По официальным данным, в сентябре средняя цена гречихи составляла 34,86 грн за килограмм, а по состоянию на 10 ноября - уже 41,97 грн. Стоимость риса, напротив, немного снизилась: с 58,04 грн/кг в начале осени до примерно 56 грн в настоящее время.

В торговых сетях цены тоже разнятся. В АТБ гречку можно приобрести за 39,90 грн/кг, у "Сильпо" — за 46,19 грн (со скидкой — 38,99 грн), а у "Варуси" — около 34,50 грн за упаковку 900 г. Относительно риса, то стоимость килограмма пропаренного 4 сети.

Таким образом, несмотря на незначительные колебания, эксперты прогнозируют умеренный рост цен на крупу до конца года, без резких скачков или дефицита.

