Выход на пенсию под вопросом: кого 'тормозит' Пенсионный фонд и каковы шансы в судах

В Украине досрочный выход на пенсию (до достижения 60-летнего возраста) для многих людей не только право, но и необходимость – особенно для тех, кто годами работал во вредных или тяжелых условиях. Однако на практике получить такую возможность крайне сложно: Пенсионный фонд часто отказывает в назначении выплат, в частности, не признает подтвержденный трудовой стаж.

Как пояснили OBOZ.UA в юридической компании "Сеть права", больше всего проблем возникает именно со льготным или специальным стажем. В схожих вариантах ПФУ традиционно просит дополнительные документы либо справки, даже тогда, когда в трудовой книжке уже указаны предприятие, должность и условия труда.

Впрочем, отказ Пенсионного фонда еще не означает окончательную утрату права на досрочную пенсию. Судебная практика показывает, что во многих случаях Фемида становится на сторону работников, признавая их право на заслуженный отдых ранее установленного возраста.

Читайте также: Может ли работающий пенсионер получать пенсию: что говорит законодательство

OBOZ.UA узнавал, кто в Украине может рассчитывать на досрочную пенсию и с какими препятствиями чаще всего сталкиваются граждане. Также были проанализированы примеры судебных дел, где украинцы отстаивали свое право уйти на заслуженный отдых раньше 60 лет.

Имеющий право на пенсию до 60 лет

В Пенсионном фонде объяснили, что стандартно пенсия по возрасту назначается по достижении 60 лет и при наличии достаточного страхового стажа. В то же время, для тех, кто работал во вредных или тяжелых условиях, предусмотрены льготные условия.

Да, оформить досрочную пенсию можно, если есть:

не менее 12,5 лет работы по Списку № 2 (профессии с вредными и тяжелыми условиями);

общий страховой стаж не менее 30 лет.

В этот список входят представители многих специальностей, среди которых:

машинисты,

шахтеры,

работники асфальтобетонного производства,

каменщики,

электромонтажники,

путевые монтеры,

бурильщики,

взрыватели и другие профессии.

Право на льготную пенсию подтверждается посредством записей в трудовой книжке и специальных справок, выдаваемых предприятиями, организациями или их правопреемниками. В такой справке обязательно должны быть указаны:

периоды работы, учитываемые в специальный стаж;

наименование профессии или должности;

условия и характер выполняемой работы;

ссылку на соответствующий список (с указанием номера);

первичные документы, ставшие основанием для оформления справки.

Читайте также: Пенсия с 21 годом стажа: каким будет размер выплат

Кроме работников с вредными условиями, право на досрочную пенсию имеют и некоторые другие категории украинцев:

Люди с гипофизарным нанизмом (низкорослость): мужчины могут оформить пенсию с 45 лет при наличии не менее 20 лет стажа, женщины – с 40 лет при стаже от 15 лет.

Лица с инвалидностью I группы по детству и незрячие: мужчины – с 50 лет (при стаже от 15 лет), женщины – с 40 лет (от 10 лет стажа).

Многодетные матери: женщины, воспитавшие пятерых и более детей или детей с инвалидностью или редкими заболеваниями, имеют право на пенсию в 50 лет, если стаж составляет от 15 лет.

Участники боевых действий: мужчины – с 55 лет (стаж от 25 лет), женщины – с 50 лет (стаж от 20 лет).

Члены семей погибших военных: мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет при стаже от 25 лет, женщины – в 50 лет при стаже от 20 лет, при условии, что не заключили повторный брак.

Работники, уволенные из-за сокращения: если увольнение произошло менее чем за 1,5 года до достижения пенсионного возраста и новой работы не было предложено, человек имеет право претендовать на досрочную пенсию.

Основные трудности с досрочным уходом на пенсию

По словам юристов, Пенсионный фонд нередко преграждает украинцам, стремящимся получить пенсию раньше установленного возраста. Формально отказы часто основываются на бюрократических деталях, среди которых больше проблем возникает именно с подтверждением трудового стажа.

Самые распространенные причины:

отказ отчислить работу по Спискам №1 и №2.

Список №1 включает профессии и должности, дающие право на досрочную пенсию в связи с особо опасными или тяжелыми условиями труда. Список №2 включает менее вредные или сложные условия, но также предусматривает возможность уйти на пенсию раньше за выслугу лет.

"Люди десятилетиями работали в тяжелых или опасных условиях, а во время обращения в Пенсионный фонд сталкиваются с отказом в зачислении этого периода. Часто чиновники требуют справки или другие документы, которые предприятия уже не хранят", — объясняет адвокат ЮК "Сеть права" Андрей Дзись.

Читайте также: Правительство уменьшит пенсии некоторым украинцам в 2026 году: кого касается

Отказ в зачислении специального стажа

Одной из главных причин отказа в досрочной пенсии становится непризнание специального стажа, необходимого для ухода за выслугу лет. "Наибольшие препятствия для тех, кто хочет воспользоваться правом на пенсию раньше 60 лет, заключаются в нежелании Пенсионного фонда признавать очевидные обстоятельства и формальный подход к законодательству", – отмечают юристы.

Когда суд вынуждает ПФУ назначать пенсию

Отказ Пенсионного фонда еще не ставит крест на досрочной пенсии. Часто суды принимают решение в пользу граждан и фактически обязывают ПФУ предоставить им право на отдых раньше установленного возраста.

Так, например, украинскому удалось добиться выхода на пенсию в 51 год. По делу клиента юридической компании "Сеть права" №160/26546/24 мужчина обжаловал отказ ПФУ в назначении льготной пенсии. Он требовал учесть несколько периодов работы по Списку №1, но в фонде отказали, ссылаясь на отсутствие данных в индивидуальных сведениях Государственного реестра общеобязательного соцстрахования.

Решением Днепропетровского окружного админсуда от 28.11.2024 было признано необходимым отнести украинцу несколько периодов работы в льготный стаж по Списку №1. Суд подчеркнул, что Пенсионный фонд не доказал должным образом факт включения всех отработанных лет в этот стаж.

Пенсия в 48 лет

26.04.2024 Днепропетровский окружной админсуд по делу №160/4722/24 постановил решение в пользу украинки, требовавшей досрочного ухода на пенсию. Несмотря на отказ ПФУ, ссылавшийся на "недостижение 50-летнего возраста", суд признал его право на пенсию. Ключевым аргументом стало решение Конституционного Суда №1-р/2020, согласно которому женщины, работавшие по Списку №1 до 2017 года, имеют право выходить на пенсию уже с 45 лет.

Пенсия в 52 года

В Полтаве окружной админсуд 14.03.2025 по делу №440/14875/24 подтвердил право женщины на пенсию за выслугу лет. Пенсионный фонд отказался признавать ее стаж после 2017 года, однако суд установил: для назначения пенсии достаточно иметь специальный стаж в 25 лет и старше.

"Эти случаи показывают: даже если Пенсионный фонд безосновательно отказывает в зачислении стажа или назначении выплат, суды становятся на сторону граждан и восстанавливают их право на досрочную пенсию", – подчеркивает адвокат.

Ранее мы рассказывали, какой категории работников гарантируется пенсия в 7 тысяч гривен.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!