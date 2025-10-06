Высокие зарплаты в Украине: в каких сферах украинцы получают от 55 тысяч грн

Фасадники, штукатуры и дальнобойщики попали в список профессий с высоким уровнем доходов в Украине. По итогам августа они получали медианные зарплаты на уровне 55 тысяч гривен.

Данные обнародовали OLX Работа и Европейская бизнес-ассоциация во время совместной пресс-конференции по результатам опроса, пишет УНИАН. Чуть меньше, около 50 тысяч грн, зарабатывают дальнобойщики, каменщики и рихтовщики. В диапазоне 42–46 тысяч грн находятся доходы плиточников, прорабов, маляров, риелторов, автомаляров и других строителей.

Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа и глава HR-комитета Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), сообщила, что почти половина опрошенных (49%) в 2025 году не получали повышения зарплаты.

В то же время, 23% респондентов отметили, что их доход вырос до 10%, а 10% - до 20%. Только 8% опрошенных получили повышение на 21% и больше. Кроме того, 11% отметили снижение зарплаты, что почти соответствует показателю в прошлом году (12%).

Относительно условий труда, 62% респондентов стремятся к официальному трудоустройству, в то время как 35% готовы работать без договора.

Среди тех, кто не планирует искать работу, самая большая часть (42%) объяснила это выходом на пенсию. Еще 22% указали на проблемы со здоровьем, 13% находятся в декретном отпуске, а 11% назвали страх мобилизации основной причиной.

