Заграничный стаж пенсионера: что делать, чтобы засчитали

Украинцам не засчитывается заграничный трудовой стаж автоматически — для этого нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить подтверждающие документы об официальной работе за границей и ее учете в пенсионной системе другого государства.

Без этого периоды работы могут быть не учтены, что повлияет на право ухода на пенсию в 60 лет или на размер выплат. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Новые правила зачисления стажа

После принятия постановления Кабмина №562 от 16 мая 2025 г. в Украине обновили порядок учета страхового стажа, приобретенного за пределами страны.

Теперь в стаж могут включаться даже периоды работы, которые получены в государствах без международных пенсионных соглашений с Украиной. Это особенно важно для граждан, работавших в странах ЕС или раньше – на территории бывшего СССР.

Отдельно это касается работы в России и Белоруссии, где подтверждение стажа часто вызывает сложности.

Почему стаж не засчитывается автоматически

В Пенсионном фонде отмечают: информация о работе за границей не передается автоматически. Поэтому гражданин должен сам инициировать его зачисление.

Без заявления и документов такой стаж просто не будет учтен, что может привести к нехватке необходимого количества лет для назначения пенсии.

Какие документы нужны

Чтобы подтвердить заграничный стаж необходимо предоставить документы, подтверждающие не только факт трудоустройства, но и то, что этот период учтен в пенсионной системе другой страны. Это могут быть:

справки с места работы;

выписки из официальных реестров;

документы пенсионных органов другого государства;

другие официальные доказательства учета стажа.

Также обязательно нужно подтвердить, что лицо не получает пенсию за границей и не состоит на пенсионном учете в другом государстве.

Как подать заявление

Обратиться в Пенсионный фонд можно несколькими способами:

лично в сервисном центре ПФУ;

онлайн через электронный портал Пенсионного фонда;

через приложение или портал "Действие".

Даже при онлайн-обращении все подтверждающие документы остаются обязательными. В некоторых случаях Пенсионный фонд также может посылать запросы в иностранные учреждения для дополнительной проверки данных.

