Заграничный стаж пенсионера: что делать, чтобы засчитали
Украинцам не засчитывается заграничный трудовой стаж автоматически — для этого нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить подтверждающие документы об официальной работе за границей и ее учете в пенсионной системе другого государства.
Без этого периоды работы могут быть не учтены, что повлияет на право ухода на пенсию в 60 лет или на размер выплат. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Новые правила зачисления стажа
После принятия постановления Кабмина №562 от 16 мая 2025 г. в Украине обновили порядок учета страхового стажа, приобретенного за пределами страны.
Теперь в стаж могут включаться даже периоды работы, которые получены в государствах без международных пенсионных соглашений с Украиной. Это особенно важно для граждан, работавших в странах ЕС или раньше – на территории бывшего СССР.
Отдельно это касается работы в России и Белоруссии, где подтверждение стажа часто вызывает сложности.
Почему стаж не засчитывается автоматически
В Пенсионном фонде отмечают: информация о работе за границей не передается автоматически. Поэтому гражданин должен сам инициировать его зачисление.
Без заявления и документов такой стаж просто не будет учтен, что может привести к нехватке необходимого количества лет для назначения пенсии.
Какие документы нужны
Чтобы подтвердить заграничный стаж необходимо предоставить документы, подтверждающие не только факт трудоустройства, но и то, что этот период учтен в пенсионной системе другой страны. Это могут быть:
- справки с места работы;
- выписки из официальных реестров;
- документы пенсионных органов другого государства;
- другие официальные доказательства учета стажа.
Также обязательно нужно подтвердить, что лицо не получает пенсию за границей и не состоит на пенсионном учете в другом государстве.
Как подать заявление
Обратиться в Пенсионный фонд можно несколькими способами:
- лично в сервисном центре ПФУ;
- онлайн через электронный портал Пенсионного фонда;
- через приложение или портал "Действие".
Даже при онлайн-обращении все подтверждающие документы остаются обязательными. В некоторых случаях Пенсионный фонд также может посылать запросы в иностранные учреждения для дополнительной проверки данных.
