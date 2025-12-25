Зеленский сообщил, когда в Украине отменят мобилизацию

Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями медиа заявил, что вопрос мобилизации может быть пересмотрен при достижении и реализации мирного соглашения между Украиной, Соединенными Штатами, Россией и европейскими партнерами. По его словам, при таких условиях мобилизационные мероприятия могут быть отменены или сведены к ограниченному формату.

Об этом сообщает " Укринформ ". Глава государства пояснил, что при наличии действенной мирной договоренности возможны разные сценарии: от полной трансформации мобилизации до частичного ее проведения параллельно с поэтапной демобилизацией военнослужащих. В то же время Зеленский подчеркнул, что ключевой задачей остается сохранение боеспособности армии и удержание позиций, ведь любое ослабление войск даже на короткий период несет серьезные риски для безопасности государства.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Отдельно президент прокомментировал и тему выборов. По его словам, даже после подписания мирного соглашения военное положение не будет отменено сразу. Он продлится еще несколько месяцев, что делает невозможным быстрое проведение парламентских и местных выборов сразу после достижения договоренностей.

Напомним, часть военных получит дополнительные 27 тысяч в декабре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!