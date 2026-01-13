Землю накрыла мощная магнитная буря: прогноз на 13 января

В середине января 2026 года на Земле ожидается серия магнитных бурь разной силы. Геомагнитная ситуация будет нестабильной в течение нескольких дней, а самый сложный период приходится на середину недели.

13 января, во вторник, наступает самый опасный период – сильная магнитная буря Kp-5 (G1). Именно в такие дни чаще всего фиксируют скачки артериального давления, нарушение сна, сердцебиение и общее ухудшение самочувствия. Об этом сообщает NOAA.

Хуже всего переносят магнитные бурые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или гипотонией, хронической усталостью, метеозависимостью, пожилые люди, беременные женщины, а также те, кто имеет хронические заболевания, находится в стрессе или нарушает режим сна.

Во время таких периодов часто возникают головные боли, головокружение, слабость, сонливость или бессонница, повышенная тревожность, скачки давления, обострение хронических болезней, раздражительность и быстрая усталость.

Чтобы облегчить состояние в дни магнитных бурь, врачи рекомендуют избегать переутомления, больше отдыхать, спать не менее 7–9 часов в сутки, соблюдать нормальный режим дня, пить достаточно воды, полноценно питаться, ограничить кофе и алкоголь, проводить больше времени на свежем воздухе, проветривать помещение, не перегружать. давление.

Людям с хроническими заболеваниями следует строго соблюдать рекомендации врача и всегда иметь под рукой необходимые лекарства.

