Названы семь слов в украинском языке, которые часто употребляют с ошибкой

Часто неправильное использование слов в украинском языке возникает из-за прямой кальки с русского. Рассказываем некоторые из наиболее распространенных ошибок и советы, как их избежать.

С каждым днем все больше людей решают говорить на украинском, хотя некоторые еще стесняются из-за возможных ошибок. Однако ошибки – это нормально, и не стоит из-за них волноваться. На сайте NV разъяснили семь наиболее типичных ошибок в употреблении слов и предоставили правильные варианты их использования.

Даний — цей

Слово "даний" часто используют как синоним к "цей" или "той", но это ошибочно, ведь оно является заимствованием из русского языка, где "данный" употребляется для обозначения конкретности. В украинском языке корректно использовать "цей".

Читайте также: Взаємно или навзаєм. Раскрываем, как правильно поблагодарить в ответ на украинском

Знаходиться — перебуває

О местонахождении следует говорить "перебуває" или "розташований", а не "знаходиться". К примеру: "Заклад розташований за адресою вул. Тараса Шевченка, 1"

Ти правий — ти маєш рацію

Выражение "ти правий" является еще одной калькой из русской фразы "ты прав". По-украински правильно говорить "ти маєш рацію". Прилагательное "правий" в украинском языке описывает объект, находящийся справа (антоним - "лівий").

У більшості випадків — здебільшого

Когда речь идет об общей тенденции, употребляем "в здебільшого". Например: "У неділю ввечері в цьому закладі здебільшого людно".

Читайте также: Немногие знают, однако оказывается, что украинский язык содержит слова на букву "и"

Ясно — зрозуміло

Для подтверждения понимания информации используем "зрозуміло", а не "ясно". "Ясно" можно использовать как описание погоды или видимости, например: "Ясно сяяло сонце в синьому травневому небі".

Заставляти — змушувати

В словаре правильная версия слова, обозначающая принуждение к определенному действию, – это "змушувати". А заставлять можно что-то, например: "Бабуся заставила підвіконня митими банками".

Розстрочка — на виплат

Если мы говорим о рассрочке выплаты какой-то суммы, то правильно употреблять в "на виплат". Рассрочка — неверный вариант, который, возможно, образовался от русского слова "рассрочка".

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно перевести "вы правы" на украинский язык. Языковед назвал распространенную ошибку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !