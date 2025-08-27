Оренда житла в Києві злетіла майже на 25%: скільки тепер коштує винайняти столичну квартиру

На серпень 2025 року орендні ставки на житло в Києві демонструють суттєве зростання – за півроку вони піднялися майже на 25%. Якщо у лютому середня ціна становила 20 275 грн, то нині вона досягла позначки 25 000 грн, що відповідає приросту у 23,3%.

Як зазначають на порталі M2bomber, протягом року вартість оренди житла підвищилася на 6,18% – з 23 546 гривень до 25 000 гривень.

У Києві квартир має такі середні цінові показники:

однокімнатна квартира – близько 18 750 грн на місяць;

двокімнатне житло – орієнтовно 25 000 грн;

трикімнатна – вже 32 500 грн щомісячно.

За словами Юрія Піти, колишнього очільника Асоціації спеціалістів з нерухомості, восени в українських великих містах прогнозується традиційне пожвавлення інтересу до оренди житла, що, ймовірно, спричинить підвищення вартості орендних пропозицій.

Нагадаємо, у липні найвищі середні ціни на оренду одно- та багатокімнатних квартир фіксувалися у Києві, Львові та Ужгороді. При цьому саме Ужгород очолив список за вартістю оренди однокімнатних квартир.

