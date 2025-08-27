Аренда жилья в Киеве взлетела почти на 25%: сколько теперь стоит снять столичную квартиру

На август 2025 года арендные ставки на жилье в Киеве демонстрируют существенный рост – за полгода они поднялись почти на 25%. Если в феврале средняя цена составляла 20 275 грн, то сейчас она достигла отметки 25 000 грн, что соответствует приросту в 23,3%.

Как отмечают на портале M2bomber, в течение года стоимость аренды жилья повысилась на 6,18% – с 23 546 гривен до 25 000 гривен.

В Киеве квартиры имеют следующие средние ценовые показатели:

однокомнатная квартира – около 18 750 грн. в месяц;

двухкомнатное жилье – ориентировочно 25000 грн;

трехкомнатная – уже 32500 грн ежемесячно.

По словам Юрия Питы, бывшего главы Ассоциации специалистов по недвижимости, осенью в украинских крупных городах прогнозируется традиционное оживление интереса к аренде жилья, что, вероятно, приведет к повышению стоимости арендных предложений.

Напомним, в июле самые высокие средние цены на аренду одно- и многокомнатных квартир фиксировались в Киеве, Львове и Ужгороде. При этом именно Ужгород возглавил список по стоимости аренды однокомнатных квартир.

