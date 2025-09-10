Приват24 і комунальні платежі: що може стати несподіваною проблемою для українців

У сервісі Приват24, який належить державному ПриватБанку, немає однієї ключової функції. Її наявність значно спростила б українцям оплату певної комунальної послуги.

Таку інформацію оприлюднено на порталі "Мінфін". Там клієнти банку залишають свої відгуки щодо роботи фінансової установи.

Подробиці щодо проблеми в Приват24

Користувачі звертають увагу, що у застосунку Приват24 немає функції оплати за реквізитами конкретної організації. Наприклад, коли обираєш у списку місцеве відділення Газорозподільної мережі України з власним IBAN, система автоматично підтягує шаблон для оплати через обласну філію.

"Це незручно, адже ПриватБанк є моїм основним. Через це доводиться звертатися до іншого банку, де оплата за потрібними реквізитами проходить без додаткових шаблонів. На мою думку, у Приват24 має бути доступна опція здійснення платежів за реквізитами без автоматичного підбору шаблонів", – зазначено у відгуку.

Раніше ми розповідали, що "ПриватБанк" може щомісяця знімати 20 грн з карти клієнта.

