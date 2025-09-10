Приват24 и коммунальные платежи: что может стать неожиданной проблемой для украинцев

В сервисе Приват24, принадлежащем государственному ПриватБанку, нет одной ключевой функции. Ее наличие значительно упростило бы украинцам оплату определенной коммунальной услуги.

Такая информация обнародована на портале "Минфин". Там клиенты банка оставляют свои отзывы о работе финансового учреждения.

Подробности относительно проблемы в Приват24

Пользователи обращают внимание, что в Приват24 нет функции оплаты по реквизитам конкретной организации. Например, когда выбираешь в списке местное отделение газораспределительной сети Украины с собственным IBAN, система автоматически подтягивает шаблон для оплаты через областной филиал.

"Это неудобно, ведь ПриватБанк является моим основным. Поэтому приходится обращаться в другой банк, где оплата за нужными реквизитами проходит без дополнительных шаблонов. На мой взгляд, в Приват24 должна быть доступна опция осуществления платежей по реквизитам без автоматического подбора шаблонов", – говорится в отзыве.

