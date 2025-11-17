Російська армія атакувала Балаклію Харківської області: є загиблі на поранені, серед них діти (фото)

Уночі 17 листопада російські війська атакували Балаклію в Харківській області, випустивши дві ракети по житлових районах у центрі міста. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули троє людей.

Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов. Поранення отримали десятеро людей, серед них діти 2011, 2007 і 2010 років народження.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

Дев’ятьох постраждалих госпіталізували, ще одна людина отримує допомогу амбулаторно. Повідомлення про нових постраждалих продовжують надходити.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!