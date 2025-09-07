З 12 жовтня – нові вимоги для українців у ЄС: що варто знати заздалегідь

З неділі, 12 жовтня 2025 року, для громадян України набувають чинності нові правила в’їзду до країн Європейського Союзу. Зміни пов’язані із запуском у ЄС системи контролю в’їзду та виїзду (Entry/Exit System – EES).

Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України. Це електронна база, яка автоматично фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів Союзу громадянами держав, що не входять до складу ЄС, включно з українцями.

У МЗС України уточнили, що нова система поширюється на короткотермінові поїздки – до 90 днів у межах будь-якого 180-денного періоду.

Замість традиційних штампів у паспорті тепер здійснюватиметься електронна фіксація даних. Під час процедури реєстрації будуть збиратися:

фотографія обличчя;

відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);

інформація із закордонного паспорта;

дата та місце перетину кордону або відмова у в’їзді.

У відомстві пояснили, що всі пасажири автобусів, авто чи іншого транспорту повинні будуть виходити для проходження біометричного контролю. Щодо подорожей потягом, порядок може відрізнятися залежно від конкретного пункту пропуску.

Водночас відмова від надання біометричних даних стане підставою для недопуску на територію ЄС.

У МЗС підкреслюють, що впровадження системи має на меті посилити контроль за дотриманням правил перебування, унеможливити використання підроблених документів та підвищити рівень безпеки в межах Шенгенської зони.

