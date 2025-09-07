С 12 октября – новые требования для украинцев в ЕС: что стоит знать заранее

С воскресенья, 12 октября 2025 г., для граждан Украины вступают в силу новые правила въезда в страны Европейского Союза. Изменения, связанные с запуском в ЕС системы контроля въезда и выезда (Entry/Exit System – EES).

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины. Это электронная база, которая автоматически будет фиксировать все пересечения внешних границ Союза гражданами государств, не входящих в состав ЕС, включая украинцев.

В МИД Украины уточнили, что новая система распространяется на краткосрочные поездки – до 90 дней в любом 180-дневном периоде.

Вместо традиционных штампов в паспорте теперь будет производиться электронная фиксация данных. Во время процедуры регистрации будут собираться:

фотография лица;

отпечатки четырех пальцев (для лиц старше 12 лет);

информация по загранпаспорту;

дата и место пересечения границы или отказ во въезде.

В ведомстве пояснили, что все пассажиры автобусов, автомобиля или другого транспорта должны будут выходить для прохождения биометрического контроля. Относительно путешествий на поезде порядок может отличаться в зависимости от конкретного пункта пропуска.

В то же время, отказ от предоставления биометрических данных станет основанием для недопуска на территорию ЕС.

В МИДе подчеркивают, что внедрение системы имеет целью усилить контроль за соблюдением правил пребывания, сделать невозможным использование поддельных документов и повысить уровень безопасности в пределах Шенгенской зоны.

