Армія рф здійснила масовану атаку на Київ: є загиблі та поранені, пошкоджено багатоповерхівки, у місті перебої зі світлом та водою (фото, відео)

Унаслідок масованої російської атаки на Київ загинули четверо людей. У різних районах столиці зафіксовані пожежі, руйнування, а також перебої з електро- та водопостачанням.

Про це повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, міський голова Віталій Кличко та поліція Києва. Спочатку Тимур Ткаченко поінформував, що в результаті ворожого удару є постраждалі. Зокрема, у Дарницькому районі виникла пожежа в житловому будинку на рівні 9–10 поверхів. У Деснянському районі зафіксували займання на території торговельного центру, а в Дніпровському районі пошкоджено незаселений приватний будинок.

Згодом міський голова Києва уточнив інформацію про наслідки атаки. Станом на 02:01 було відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих, двох із яких госпіталізували. Уже за кілька хвилин Кличко повідомив про двох загиблих і п’ятьох поранених.

Пізніше стало відомо про нові влучання. У Дніпровському районі безпілотник влучив у 12-поверховий житловий будинок, що призвело до пожежі та часткових руйнувань. У Печерському районі БпЛА вдарив у 24-поверхову нежитлову будівлю — руйнування зафіксували на рівні 23–24 поверхів, також спалахнула пожежа.

Кількість жертв і постраждалих протягом ночі зростала. Станом на 02:35 повідомлялося про трьох загиблих і шістьох поранених, а о 03:39 — вже про чотирьох загиблих і десятьох постраждалих. П’ятьох людей медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

Окрім людських втрат, у столиці виникли проблеми з роботою критичної інфраструктури. За словами Віталія Кличка, в окремих районах Києва зафіксовані перебої з електропостачанням, а також з водою через пошкодження інфраструктурних об’єктів.

Станом на 04:42 мер підтвердив, що внаслідок атаки загинули четверо людей, а кількість постраждалих зросла до 19. Чотирнадцять із них були госпіталізовані. Серед загиблих — один медичний працівник, ще четверо медиків дістали поранення.

Вранці, о 07:27, у поліції повідомили про подальше зростання кількості постраждалих — до 24 осіб. Серед них є співробітники ДСНС та троє медиків, які працювали на місці в Дарницькому районі під час повторного обстрілу.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

