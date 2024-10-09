Що робити якщо ви не отримали повістку, надіслану поштою: пояснення юриста

Перша хвиля повісток вже надіслана українцям поштовим шляхом. Важливо розуміти, що документ вважається врученим незалежно від того, чи отримав його адресат особисто. Ігнорування такого виклику може мати серйозні наслідки.

Юристка Надія Шуляк у інтерв’ю Novyny live роз'яснила ситуацію для тих, хто отримав повістку, але не відреагував на неї.

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Особливості поштових повісток

"Повістка набуває статусу врученої навіть у випадках, коли особа відмовляється її прийняти або пошта зафіксувала відсутність адресата за вказаною адресою. Неявка за таким викликом може призвести до штрафу розміром до 25 500 грн", - зазначила експертка.

Варто підкреслити, що уникнення відповідальності шляхом ігнорування повістки, повідомлення про адміністративний розгляд чи постанови про штраф - неможливе. Більше того, територіальний центр комплектування (ТЦК) має право звернутися до правоохоронних органів, які можуть здійснити адміністративне затримання та доставку особи до ТЦК.

Однак Шуляк уточнила, що кримінальна відповідальність не передбачена за неявку для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Кримінальне переслідування можливе лише у разі неявки за "бойовою повісткою", яка видається після проходження ВЛК та визнання особи придатною до військової служби", - пояснила юристка.

Таким чином, важливо уважно ставитися до отриманої кореспонденції та вчасно реагувати на офіційні виклики, щоб уникнути потенційних правових наслідків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українців точно не прийде повістка поштою.

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