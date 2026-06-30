До 274 тисяч гривень зможуть отримати деякі українці: кому пропонують виплати
Українцям у Нікопольському районі пропонують нову фінансову підтримку від благодійників — гранти на відкриття або розвиток власної справи. Сума допомоги становить від 164 до 274 тис. грн.
Програму реалізують представники Міжнародного комітету Червоного Хреста спільно з місцевою владою. Про це повідомляють у Томаківській громаді.
Хто може взяти участь у програмі
Ініціатива спрямована на підтримку самозайнятості та розвиток малого бізнесу серед місцевих жителів. Подати заявку можуть мешканці Томаківської громади, зокрема з таких населених пунктів: Томаківка, Семенівка, Сергіївка, Петрівка, Катьощине, а також старостинських округів — Китайгородського, Преображенського, Михайлівського, Зеленогайського, Кисличуватського та Чумаківського.
Розмір фінансування
У межах програми передбачено два рівні підтримки:
- до 164 тис. грн — для тих, хто лише планує започаткувати власну справу;
- до 274 тис. грн — для підприємців, які хочуть відновити або розширити вже діючий бізнес.
Хто може претендувати на грант
Участь у відборі можуть взяти громадяни, які:
- постраждали внаслідок війни після 24 лютого 2022 року;
- мають середньомісячний дохід не більше 19 430 грн на одного члена сім’ї;
- мають життєздатну бізнес-ідею;
- проживають і планують працювати в межах Томаківської громади;
- готові пройти всі етапи відбору.
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Як подати заявку
Подати документи можна двома способами:
- особисто — через спеціальну скриньку в Томаківській центральній бібліотеці (2 поверх, кабінет №1);
- електронною поштою
Також, за наявності, може бути доступна онлайн-форма подачі заявки. Кінцевий термін — до 14 липня 2026 року.
Організатори наголошують, що подача заявки не гарантує отримання гранту — усі подані матеріали розглядатимуть експерти Міжнародного комітету Червоного Хреста, які й визначать переможців програми.
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