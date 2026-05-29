Дрони атакували російські Ярославль та Волгоград: є влучання у НПЗ та ракетний завод (фото)

У ніч на 29 травня в Ярославській області РФ повідомили про атаку безпілотників, після якої виникла пожежа на об’єкті зі зберігання пального. Варто зазначити, що в Ярославлі розташовані нафтоперекачувальна станція "Ярославль" та великий нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС", який входить до числа ключових підприємств нафтопереробної галузі РФ. Потужності заводу дозволяють переробляти близько 15 млн тонн нафти щороку.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova. Через атаку дронів рух транспорту на трасі з Ярославля у напрямку Москви тимчасово перекрили. Також Росавіація повідомила про обмеження роботи аеропорту Ярославля.

Частину безпілотників збити не вдалося. Внаслідок влучання загорілися резервуари для зберігання пального.

"Більшість БпЛА було знищено, однак зафіксовано влучання по промислових об’єктах зі зберігання палива. На місці працюють екстрені служби", — зазначив губернатор міста.

Тим часом у Волгограді також повідомляли про масовану атаку дронів. За даними Astra, у місті пролунала серія вибухів, після чого спалахнула пожежа на місцевому НПЗ.

Місцева влада підтвердила атаку та заявила, що один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Водночас аналіз фото та відео очевидців свідчить, що займання сталося на території Волгоградського НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Це найбільший нафтопереробний завод регіону та один із головних активів компанії "Лукойл". Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного та авіаційного пального, мазуту й інших нафтопродуктів.

Читайте також: Дрони атакували російську Сизрань, куди постачають "шахеди" з Ірану: є влучання у НПЗ (фото, відео)

Завод уже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників. Попередній удар по ньому фіксували у лютому 2026 року. Крім того, за інформацією Astra, ймовірною ціллю атаки міг бути і науково-виробничий центр "Титан-Баррикади", розташований приблизно за два кілометри від будинку, куди, за словами влади, влучив БпЛА.

Це одне з ключових підприємств російського оборонно-промислового комплексу, де розробляють і виробляють пускові установки для стратегічних ракетних систем "Ярс", "Тополь-М" та "Сармат", а також комплекси "Іскандер-М", артилерійські системи та берегові ракетні установки.

Підприємство перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Канади, Японії та низки інших країн.

Нагадаємо, дрони атакували Москву.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!