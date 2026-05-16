Дружні та розумні: кінологи назвали оптимальну 'сімейну' породу

Вибір собаки має відповідати способу життя власника, адже різні породи суттєво відрізняються за темпераментом, рівнем енергії та потребами. Лабрадори традиційно вважаються одними з найпопулярніших сімейних собак завдяки своїй доброзичливості, соціальності та високому інтелекту.

Водночас кінолог Вілл Атертон у своєму TikTok запропонував альтернативу — угорську візлу. За його словами, ця порода не менш розумна й ласкава, однак значно енергійніша та вимогливіша до активності.

Експерт зазначив, що багатьом людям подобається ідея мати лабрадора, але інколи вони шукають "щось більш динамічне та виразне". Саме тому, за його словами, частина власників звертає увагу на візлу як на більш "жваву" альтернативу.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Чим особлива угорська візла

Кінолог пояснив, що візла належить до мисливських порід, які історично використовувалися для пошуку та апортування здобичі. Такі собаки потребують значних фізичних навантажень, регулярних прогулянок і структурованого навчання.

Через сильну прив’язаність до людини їх часто називають "собаками-липучками" — вони прагнуть постійно бути поруч із власником.

За словами Атертона, візла має той самий рівень інтелекту й мотивації, який цінують у лабрадорах, але відрізняється більшою "інтенсивністю" характеру та високим енергетичним потенціалом.

Важливе застереження

Фахівець наголосив, що ця порода підходить не всім. Без достатнього фізичного та розумового навантаження собака може проявляти деструктивну поведінку.

Тому перед вибором візли він радить об’єктивно оцінити власний спосіб життя та готовність забезпечити тварині необхідні умови для розвитку і активності.

Нагадаємо, ми вже писали, як зрозуміти, що собака відчуває біль.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!