Одноразова грошова допомога при виході на пенсію: хто має право
Українці й надалі отримують пенсії та соціальні виплати. Водночас окремі категорії громадян під час оформлення пенсії можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу.
У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Київській області пояснили, хто має право на таку виплату.
Хто може отримати одноразову допомогу при виході на пенсію У Пенсійному фонді зазначили, що відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" одноразова грошова допомога передбачена для працівників освіти, медицини та сфери соціального захисту населення.
Для отримання виплати необхідно одночасно виконати кілька умов:
— на момент досягнення пенсійного віку людина повинна працювати у державному або комунальному закладі;
— посада має входити до Переліку посад, які дають право на пенсію за вислугу років відповідно до постанови Кабміну №909 від 4 листопада 1993 року;
— необхідно мати достатній страховий стаж роботи на таких посадах: не менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок;
— до звернення за пенсією особа не повинна отримувати жодного виду пенсійних виплат.
У ПФУ уточнили, що за дотримання всіх зазначених вимог одноразова допомога призначається відповідно до пункту 7-1 Прикінцевих положень закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
