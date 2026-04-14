Місто, де не можна помирати: що відомо про найхолодніше місто світу

Популярний ютубер Саймон Вілсон під час подорожі до арктичного містечка Лонг'їр у Норвегія натрапив на незвичне правило, яке діє тут уже багато років — фактично місцевим мешканцям "заборонено помирати" на острові.

Про це пише Mirror. Як з’ясувалося, це не буквальна заборона, а практична необхідність. Спілкуючись із місцевим жителем, блогер дізнався, що в місті немає будинків для літніх людей. Тому тих, хто через вік або стан здоров’я вже не може подбати про себе, зазвичай відправляють на материк.

Контроль за дотриманням цієї практики здійснює місцева влада: вона веде облік мешканців, їхнього віку та зайнятості. За словами місцевих, більшість людей залишає острів приблизно у 70 років.

Причини такого підходу пояснюють науковці, зокрема представники Норвезького університету науки і технологій. Через вічну мерзлоту тіла після поховання майже не розкладаються. Ба більше, у них можуть зберігатися небезпечні патогени, що потенційно становить ризик для живих. Саме тому людей, які перебувають у важкому стані, намагаються завчасно перевезти за межі острова.

Це правило — не єдина особливість життя в Лонг'їрі. Зокрема, з 2012 року всі, хто залишає межі населеного пункту, повинні мати при собі зброю через небезпеку нападів білих ведмедів.

