Ідеальні для салатів та супів: рецепт маринованих огірків кубиками на зиму

Якщо хочеться заощадити час узимку, приготуйте огірки, нарізані кубиками. Така консервація чудово підходить для розсольника, олів'є, вінегрету та інших салатів.

Рецепт базується на класичному способі маринування, але овочі закривають уже нарізаними та без стерилізації. Про це пише Shuba.

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Інгредієнти

Для двох 2-літрових банок знадобляться:

огірки — 2 кг;

часник — 2 зубчики;

кріп — 1 пучок;

лавровий лист — 2 шт.;

чорний перець горошком — 4 шт.;

оцет 9% — 8 ч. л.

Для маринаду:

вода — 1,5 л;

цукор — 5 ст. л.;

сіль — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Щоб огірки залишилися хрусткими, спочатку замочіть їх у холодній воді на 15–20 хвилин. Потім добре вимийте, зріжте кінчики, обсушіть і наріжте однаковими невеликими кубиками. Кріп промийте, а часник очистьте. У чисті банки покладіть кріп, часник, лавровий лист і чорний перець горошком. Заповніть ємності нарізаними огірками. Закип'ятіть приблизно 2 літри води та залийте огірки окропом. Залиште до повного охолодження. Поки заготовка настоюється, простерилізуйте банки та кришки. Для маринаду доведіть до кипіння 1,5 літра води, додайте сіль і цукор, перемішайте до повного розчинення. Злийте з банок охолоджену воду. У кожну влийте по 4 чайні ложки 9% оцту, після чого залийте киплячим маринадом і відразу герметично закатайте. Переверніть банки догори дном, укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження. Перед використанням достатньо злити маринад, прибрати спеції та додати огірки до улюблених страв. За бажанням їх можна подати і як самостійну закуску, доповнивши ріпчастою цибулею та рослинною олією.

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