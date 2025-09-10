Історик заявив, що Україна перебуває у завершальній фазі війни: коли ж кінець

Україна знаходиться "на початку кінця війни" – на її останньому етапі. Про це заявив український історик та публіцист Ярослав Грицак в інтерв’ю для "Української правди".

"Я думаю, що це початок кінця. Ми в завершальній фазі", – зазначив він.

Одночасно історик зізнався, що не може спрогнозувати, як довго триватиме цей етап. Він порівняв ситуацію з Першою світовою війною, оскільки ця війна умовно складається з трьох етапів:

Перший етап – це бліцкриг, який зазнав невдачі.

Далі йде період затяжної боротьби.

Третій етап – момент, коли буде вирішуватися результат війни.

Читайте також: Американський конгресмен назвав перетин російськими дронами кордону Польщі актом війни

Історик зазначає, що хоча він не стверджує про наявність реальних перемовин, сама поява теми переговорів уже свідчить про певні зрушення або тенденції.

Грицак наводить приклад Корейської війни як ілюстрацію затяжного переговорного процесу: перемовини щодо її завершення розпочалися ще у 1949 році, але сама війна закінчилася лише у 1953-му, після смерті Сталіна.

На його думку, російська сторона також намагатиметься затягнути процес якнайдовше, доки Путін залишається при владі, оскільки її потрібно буде змусити до реальних переговорів. Водночас історик вважає, що сама поява перемовин є ознакою наближення завершення бойових дій.

Нагадаємо, раніше розповідалося, чи може наблизити закінчення війни зустріч Путіна і Зеленського.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!