Якісні та бюджетні: топ найкращих електрокарів 2026 року

Експерти склали рейтинг найкращих доступних електромобілів 2026 року — від компактного Chevrolet Bolt вартістю $28 995 до великого сімейного Kia EV9 за $56 545. До списку увійшли моделі, які вдало поєднують ціну, запас ходу та практичність.

Окремо варто згадати й новий Skoda Epiq, який готується стати одним із найдоступніших електричних кросоверів у Європі. Про це пише InsideEVs.

На американському ринку електромобілі поступово дешевшають, а сучасні бюджетні моделі вже не змушують жертвувати комфортом чи характеристиками. Під час формування рейтингу InsideEVs експерти оцінювали не лише ціну, а й запас ходу, оснащення, комфорт, швидкість заряджання та результати тестів.

Chevrolet Bolt — від $28 995

Оновлений компактний електрокар отримав батарею типу LFP, а запас ходу збільшився до 421 км. Зарядити акумулятор до 80% можна приблизно за 26 хвилин. Потужність моделі становить 210 к.с., а просторий салон і демократична ціна роблять Bolt одним із найвигідніших варіантів у сегменті.

Nissan Leaf — від $31 535

Третє покоління Leaf змінило формат і тепер позиціонується як електричний кросовер. Авто оснащене силовою установкою на 215 к.с. та здатне долати до 487 км без підзарядки. Модель стала практичнішою, швидше заряджається і залишається популярним вибором для міських поїздок.

Chevrolet Equinox EV — від $36 795

Кросовер довжиною майже 4,8 метра отримав двигун на 211 к.с. і запас ходу до 513 км. Автомобіль має місткий багажник об’ємом 747 літрів та хороше базове оснащення. Щоправда, зарядка до 80% займає близько 40 хвилин.

Tesla Model 3 — від $38 630

Після зниження вартості Tesla Model 3 стала одним із найдоступніших преміальних електроседанів. Модель пропонує запас ходу до 516 км, швидке заряджання, просторий багажний відсік та динаміку, яка залишається однією з найкращих у класі.

Subaru Solterra — від $40 420

Повнопривідний електрокросовер оснащений силовою установкою на 233 к.с. і може проїхати до 463 км на одному заряді. Кліренс у 211 мм дозволяє впевнено почуватися навіть на легкому бездоріжжі. Водночас модель коштує дешевше за споріднений Toyota bZ4X.

Kia EV9 — від $56 545

Великий сімейний електрокросовер здатний долати до 490 км без підзарядки. Автомобіль отримав просторий салон, поворотні сидіння та швидку зарядку — до 80% лише за 24 хвилини. У своєму сегменті EV9 залишається одним із найдоступніших великих електрокарів для сім’ї.

У Європі готуються до дебюту Skoda Epiq — компактного електрокросовера з орієнтовною ціною близько 26 тисяч євро. Очікується, що модель стане одним із найпривабливіших варіантів у бюджетному сегменті. Також увагу привертає MG S5, який розглядають як перспективну доступну модель для українського ринку.

Електромобілі 2026 року демонструють, що доступний транспорт на електротязі вже став реальністю. Від компактних міських моделей до великих сімейних кросоверів — покупці дедалі частіше можуть обирати сучасні технології без надмірних витрат.

