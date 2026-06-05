Як часто треба проходити ВЛК під час війни: пояснення юриста

ВЛК, або військово-лікарська комісія, — це медичний огляд, який визначає ступінь придатності військовозобов’язаного до служби. Під час воєнного стану правила її проходження та термін дії висновків набувають особливого значення.

Адвокатка Юлія Антонюк пояснила, як часто потрібно проходити ВЛК у 2026 році, коли висновок вважається недійсним і в яких випадках чоловіки можуть не з’являтися на огляд. У період воєнного стану військовозобов’язані за загальним правилом мають проходити військово-лікарську комісію приблизно раз на рік — за наявності відповідного направлення або виклику. Водночас самостійно з’являтися на огляд без офіційного документу чоловік не зобов’язаний.

Фактично підставою для проходження ВЛК є повістка або направлення від територіального центру комплектування. Це може відбуватися під час мобілізаційних процедур, при повторному медогляді або у разі оформлення на контрактну службу.

Що буде, якщо не проходити ВЛК щороку

Відповідно до наказу Міноборони №402, строк дії висновку ВЛК під час воєнного стану становить 12 місяців. Після цього документ потребує оновлення.

Втім, якщо людині не вручали повістку і не викликали на повторний огляд, сам факт непроходження ВЛК не вважається порушенням правил військового обліку. Порушення виникає у випадках, коли громадянин отримав направлення, але без поважних причин не з’явився на комісію або свідомо проігнорував виклик. У такій ситуації це вже розцінюється як недотримання правил обліку.

Окремо слід враховувати, що деякі категорії осіб, зокрема ті, кого визнано тимчасово непридатними, зобов’язані проходити повторний огляд після завершення визначеного терміну — зазвичай через рік.

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ВЛК для тих, хто має відстрочку або бронювання

Громадяни з чинним бронюванням або оформленою відстрочкою від мобілізації, як правило, не направляються на ВЛК протягом дії цих документів. Сам статус відстрочки або броні фактично звільняє від обов’язку проходити медичний огляд.

Це означає, що якщо відстрочка діє кілька років, а бронювання залишається чинним, відсутність ВЛК у цей період не вважається порушенням.

Хто може не проходити ВЛК

Також до категорій, яких зазвичай не направляють на ВЛК, належать особи з інвалідністю за умови належного оформлення підтвердних документів. Законодавство не вимагає повторного проходження комісії для підтвердження вже встановленого статусу.

Таким чином, обов’язок проходження ВЛК залежить не лише від загальних строків, а й від конкретного статусу військовозобов’язаного, наявності виклику та чинних підстав для огляду.

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