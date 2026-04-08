Як зробити крашанки кольору веселки на Великдень: простий спосіб

У християнській традиції веселка символізує надію, відновлення та божественний захист. Саме тому крашанки, оформлені у райдужних відтінках, стануть доречним і символічним елементом великоднього столу.

Створити такі вишукані пасхальні яйця досить просто. Як показала блогерка @my_seasonal_treasury, для цього не потрібні спеціальні інструменти — достатньо харчових барвників і трохи терпіння. Важливо лише дочекатися повного висихання шкаралупи між етапами фарбування, щоб кольори лягали рівномірними шарами.

Що потрібно:

білі яйця, зварені круто та охолоджені

харчові барвники п’яти кольорів: жовтий, помаранчевий, зелений, синій і червоний

мисочки для барвників

паперові серветки та трохи олії

Як пофарбувати яйця

1. Основа — жовтий і зелений

Спочатку занурте одну половину яйця у жовтий барвник, щоб отримати широку смугу. Після цього переверніть і пофарбуйте іншу половину у зелений. Дайте яйцю повністю висохнути.

2. Додаємо помаранчевий

Занурте жовту частину приблизно на дві третини у помаранчевий барвник, залишивши вузьку смужку жовтого кольору посередині.

3. Наносимо синій

Аналогічно обробіть зелену сторону — занурте край у синій барвник, зберігши трохи зеленого кольору. Знову дочекайтеся повного висихання.

4. Фінальний штрих — червоний

Почергово занурте кінчики яйця у червоний барвник. У результаті з одного боку з’явиться насичений червоний перехід, а з іншого — фіолетовий відтінок. Після цього яйце потрібно ще раз висушити.

5. Додаємо блиск

Коли фарба повністю висохне, злегка змастіть яйце краплею олії за допомогою паперової серветки. Це зробить кольори яскравішими, а поверхню — блискучою.

Яскраве райдужне яйце стане ефектною прикрасою святкового столу та чудовим символічним подарунком для близьких.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!