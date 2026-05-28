Як захистити сад від кліщів: вчені назвали дієвий спосіб

Наукові дослідження показали, що простий і доступний метод, який застосовують на лісових та рекреаційних стежках, може майже повністю знизити кількість кліщів. Зокрема, правильно підготовлена деревна тріска здатна скоротити їхню чисельність до 99%.

Це особливо актуально на тлі зростання випадків бореліозу та інших кліщових інфекцій у Європі, повідомляє Dzień Dobry Bełchatów. Результати дослідження, опубліковані в журналі Ticks and Tick-borne Diseases, свідчать, що ефективний захист від кліщів не обов’язково потребує складних або дорогих технологій.

Група вчених з Оттавського університету провела дослідження в рекреаційних зонах поблизу столиці Канади, де тривалий час фіксується висока концентрація кліщів — переносників бактерій, що викликають бореліоз.

Дослідники випробували два типи деревної тріски, яку розміщували вздовж популярних туристичних маршрутів. Перша була натуральною, друга — обробленою інсектицидом дельтаметрином, який широко використовується для боротьби з комахами та кліщами.

Результати виявилися показовими: у зоні з обробленою тріскою кількість дорослих кліщів і німф зменшилася на 99% протягом двох сезонів спостережень. Навіть звичайна необроблена тріска забезпечила зниження їхньої присутності приблизно на 48%.

Читайте також: Як нейтралізувати кліщів на ділянці: дієві методи

Як працює природний бар’єр

Науковці пояснюють ефект натуральної тріски її фізичними властивостями. Вона створює сухий шар, який відокремлює вологу рослинність від стежки, а саме вологе середовище є критично важливим для виживання кліщів.

Таке покриття також ускладнює переміщення паразитів у бік стежок, якими користуються люди, що зменшує ризик контакту з ними.

"Дослідження показує, що існують прості підходи до управління середовищем, які дозволяють ефективно зменшувати кількість кліщів у ключових зонах", — зазначила професорка Маніша А. Кулкарні, одна з авторок роботи.

Вона додала, що деревна тріска є недорогим і практичним рішенням, яке можна отримувати локально — наприклад, у межах міських програм догляду за зеленими насадженнями або під час санітарної вирубки дерев.

Зростання загрози кліщових інфекцій

Висновки дослідження особливо важливі на тлі збільшення кількості випадків кліщових захворювань. За даними CDC, у США щороку може фіксуватися до 476 тисяч заражень бореліозом.

Подібна тенденція спостерігається і в Європі. Зокрема, у 2025 році в Польщі зареєстрували близько 30 тисяч випадків бореліозу, найбільше — у Мазовецькому, Люблінському, Підкарпатському та Вармінсько-Мазурському регіонах.

Нагадаємо, ми вже писали, на які ділянки тіла кліщі націлюються найчастіше.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!