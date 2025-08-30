Яка категорія українців має право розраховувати на подвійний стаж

В Україні окремі категорії працівників мають право на зарахування страхового стажу у подвійному розмірі. Це означає, що за кожен рік роботи на певних посадах їм записується два роки стажу, що дозволяє швидше отримати право на пенсію.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ). Згідно зі ст. 24 закону №1058-ІV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", подвійно враховуються періоди роботи у складних, небезпечних чи екстремальних умовах.

До таких категорій належать:

Підземні роботи : шахти, рудники, метрополітен, підземні комунікації.

: шахти, рудники, метрополітен, підземні комунікації. Екстремальні умови : праця на Крайній Півночі, у високогір’ї чи регіонах зі складним кліматом.

: праця на Крайній Півночі, у високогір’ї чи регіонах зі складним кліматом. Військова служба : участь у бойових діях, АТО чи виконання особливо небезпечних завдань.

: участь у бойових діях, АТО чи виконання особливо небезпечних завдань. Медицина з підвищеним ризиком : робота в інфекційних, психіатричних та протитуберкульозних закладах (особливо до 2004 року).

: робота в інфекційних, психіатричних та протитуберкульозних закладах (особливо до 2004 року). Водний транспорт : тривалі рейси та специфічні умови роботи.

: тривалі рейси та специфічні умови роботи. Ліквідація наслідків НС : аварії, катастрофи, стихійні лиха.

: аварії, катастрофи, стихійні лиха. Шкідливі виробництва: умови з високим рівнем шуму, вібрацій, токсичних речовин чи радіації.

Як оформити право на ранню пенсію

Щоб скористатися подвійним стажем, працівнику потрібно подати до ПФУ документи, що підтверджують його роботу у відповідних умовах:

записи в трудовій книжці;

довідки роботодавців;

витяги з нормативних актів (якщо змінювалися умови праці).

Таким чином, завдяки подвійному стажу працівники зі "складних" професій можуть оформити пенсію значно раніше за інших.

