Коти-хамелеони народилися у Шотландії: їхня шерсть змінює колір (фото)

У Шотландії народилися кошенята з унікальним генетичним явищем – їхня шерсть змінює колір через рідкісне захворювання, відоме як "лихоманка шерсті". Під час цього захворювання пігментація шерсті у тварин розвивається нерівномірно, що спричиняє незвичне забарвлення при народженні.

Це може бути результатом інфекції або стресу у матері під час вагітності. Шестеро кошенят з цією особливістю народилися з різними відтінками сірого, але з часом їхня шерсть потемніє. Наразі вони проживають у притулку Шотландського товариства захисту тварин (SPCA) і шукають нових власників, повідомляє Need To Know.

За словами старшого ветеринара SPCA Джо Нілсона, зміна забарвлення кошенят – це дуже рідкісне явище, яке він бачить вперше. Процес може зайняти кілька місяців, і майбутні власники можуть здивуватися, коли їхні кошенята змінять свій колір. Ветеринар також наголосив, що "лихоманка шерсті" не загрожує здоров'ю тварин.

Причини захворювання до кінця не з'ясовані, але ймовірно, що температура тіла матері під час вагітності відіграє вирішальну роль. Підвищення температури може бути викликане інфекцією або сильним стресом.

Кошенята, яким вже вісім тижнів, були передані до притулку після того, як виявилося, що вони жили в неналежних умовах. Попри свою рідкісну особливість, всі кошенята здорові та готові до переїзду в новий дім.

SPCA оголосило, що ці кошенята є одними з "найрідкісніших у Шотландії", і закликало потенційних власників надати їм люблячі родини.

