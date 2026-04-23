Хто може оформити відстрочку від мобілізації у Резерв+
Українці, які мають законні підстави для відстрочки від мобілізації, можуть оформити її дистанційно — без особистого візиту до ТЦК. Для цього доступний застосунок "Резерв+", однак онлайн-послуга поширюється лише на визначені категорії громадян.
Хто може отримати відстрочку онлайн
Право на відстрочку під час особливого періоду надається військовозобов’язаним лише з підстав, передбачених статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Важливо розуміти, що відстрочка не звільняє людину від військової служби повністю, а лише переносить призов на визначений термін. Також обов’язковою умовою є перебування на військовому обліку.
Наразі у застосунку "Резерв+" доступні 11 категорій відстрочок, які можна оформити онлайн. Серед них:
- особи з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дітей з інвалідністю;
- батьки повнолітніх осіб з інвалідністю I–II групи;
- громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I–II групи;
- особи, чиї батьки мають інвалідність I–II групи;
- військовозобов’язані, які утримують дружину або чоловіка та дитину;
- багатодітні батьки (троє і більше дітей до 18 років);
- одинокі матері або батьки;
- студенти та аспіранти;
- працівники закладів вищої та професійної освіти.
Як оформити відстрочку через "Резерв+"
Процедура подання заявки максимально спрощена.
Користувачу потрібно:
- Відкрити меню в застосунку біля свого ПІБ.
- Подати запит на оформлення відстрочки.
- Дочекатися автоматичної перевірки інформації через державні реєстри.
Дані звіряються через:
- РАЦС;
- Міністерство освіти;
- органи соціального захисту;
- інші державні бази.
Після успішного підтвердження у цифровому документі з’являється статус: "Відстрочка надана".
Чи потрібно звертатися до ТЦК
У разі оформлення через застосунок подавати паперові документи до ТЦК або звертатися до ЦНАПу не потрібно.
Якщо підстава для відстрочки залишається чинною та підтверджується в реєстрах, її можуть продовжити автоматично. У такому випадку користувач отримає відповідне сповіщення безпосередньо в застосунку "Резерв+".
