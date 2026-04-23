Хто може оформити відстрочку від мобілізації у Резерв+

Українці, які мають законні підстави для відстрочки від мобілізації, можуть оформити її дистанційно — без особистого візиту до ТЦК. Для цього доступний застосунок "Резерв+", однак онлайн-послуга поширюється лише на визначені категорії громадян.

Хто може отримати відстрочку онлайн

Право на відстрочку під час особливого періоду надається військовозобов’язаним лише з підстав, передбачених статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Важливо розуміти, що відстрочка не звільняє людину від військової служби повністю, а лише переносить призов на визначений термін. Також обов’язковою умовою є перебування на військовому обліку.

Наразі у застосунку "Резерв+" доступні 11 категорій відстрочок, які можна оформити онлайн. Серед них:

особи з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дітей з інвалідністю;

батьки повнолітніх осіб з інвалідністю I–II групи;

громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I–II групи;

особи, чиї батьки мають інвалідність I–II групи;

військовозобов’язані, які утримують дружину або чоловіка та дитину;

багатодітні батьки (троє і більше дітей до 18 років);

одинокі матері або батьки;

студенти та аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти.

Як оформити відстрочку через "Резерв+"

Процедура подання заявки максимально спрощена.

Користувачу потрібно:

Відкрити меню в застосунку біля свого ПІБ. Подати запит на оформлення відстрочки. Дочекатися автоматичної перевірки інформації через державні реєстри.

Дані звіряються через:

РАЦС;

Міністерство освіти;

органи соціального захисту;

інші державні бази.

Після успішного підтвердження у цифровому документі з’являється статус: "Відстрочка надана".

Чи потрібно звертатися до ТЦК

У разі оформлення через застосунок подавати паперові документи до ТЦК або звертатися до ЦНАПу не потрібно.

Якщо підстава для відстрочки залишається чинною та підтверджується в реєстрах, її можуть продовжити автоматично. У такому випадку користувач отримає відповідне сповіщення безпосередньо в застосунку "Резерв+".

