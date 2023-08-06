Малосольні цукіні в банці: як приготувати

Літній сезон – чудовий час для експериментів у кулінарії, а молоді цукіні стають прекрасною базою для створення нових смаколиків. Щоб заспокоїти голодні животи й порадувати себе та близьких, рекомендуємо спробувати цей простий та смачний рецепт – малосольоні цукіні.

Рецептом поділилася експертка з харчування, кухарка й фудблогерка Дарія Дорошкевич.

"Всі ми звикли до малосольних огірків – цією закускою нас не здивувати. Але є страва ще смачніше ніж малосольні огірки – і це малосольні цукіні! Я перевіряла реакцію на цю страву серед різних людей: родичів, друзів і знайомих.І жодного негативного відгуку. Жодного", – сказала Дарія Дорошкевич.

Вона зазначила, що головне правило приготування – використовувати тільки молоді цукіні, в середині яких ще не почали формуватися кісточки. Також можна використовувати кабачки, але цукіні мають щільнішу структуру та привабливіший зовнішній вигляд.

Як перевірити, чи підходять цукіні для цього рецепту? Просто – якщо цукіні довші за долоню, то вони не підходять. Ідеально підходять ті, які коротші. Також бувають сорти подовженої форми, тоді звертайте увагу на товщину цукіні. Якщо вони товщі ніж складені разом 5 пальців, то вони не підходять.

Рецепт (з розрахунку на 1 літрову банку):

0,5-0,7 кг молодих цукіні.

½ л води.

1 ст. ложка солі з маленькою гіркою.

3-5 зубчиків часнику.

2 стеблини кропу.

Невеликий лист хрону.

2-3 листочки смородини.

Гострий перець чилі на смак.

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Приготування:

Наріжте цукіні уздовж тонкими пластинами. На дно банки покладіть кріп, хрін і листя смородини. Потім почніть наповнювати банку слайсами цукіні, старайтесь викладати їх вертикально і досить щільно. Покладіть часник і перець (перець за бажанням) зверху цукіні. Нагрійте воду і розчиніть в ній сіль, потім залийте цукіні розсолом. Накрийте банку марлею і залиште в теплому місці, наприклад, на кухні, на 24-36 годин. Після цього спробуйте, якщо ступінь посолу вас влаштовує, закрийте банку капроновою кришкою і поставте в холодильник мінімум на 12 годин. Подавайте в охолодженому виді.

Смачного!

Нагадаємо, ми розповіли, як закрити солоні огірки на зиму за "бабусиним рецептом". Для цього потрібно буде запастися листям дуба, вишні, смородини, хріну та суцвіттям кропу.

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