Чи може ТЦК анулювати бронь: відповідь юриста

Бронювання від мобілізації є спеціальним механізмом відстрочки для працівників підприємств, які забезпечують критично важливі функції держави. Воно дозволяє зберігати ключових спеціалістів на робочих місцях, необхідних для стабільної роботи економіки та оборонного сектору.

Водночас у громадян часто виникає питання, чи можуть територіальні центри комплектування самостійно скасувати таке бронювання. Адвокатка юридичної компанії LEGAL STRATEGY Віолета Монастирська в коментарі УНІАН пояснила, хто має право анулювати бронь, у яких випадках вона може зникнути та як діяти, якщо дані про відстрочку зникають у застосунку "Резерв+".

Чи може ТЦК самостійно скасувати бронювання

За словами експертки, територіальні центри комплектування не наділені повноваженнями анулювати бронювання працівників. Порядок бронювання визначений постановою Кабінету Міністрів №76, і саме цей документ регулює всі підстави та процедури.

Відповідно до постанови, скасування броні можливе лише у визначених випадках, зокрема якщо:

підприємство виконало або втратило мобілізаційне завдання;

припинено виробництво чи надання послуг для ЗСУ;

орган, який надавав статус критично важливого підприємства, його відкликав;

компанію ліквідовано;

працівника звільнено.

У таких ситуаціях рішення про анулювання ухвалює уповноважений орган або саме підприємство, але не ТЦК. Територіальний центр лише вносить відповідні зміни до обліку після офіційного скасування бронювання.

Юристка наголошує: якщо б ТЦК самостійно анулював бронь, це вважалося б перевищенням повноважень і могло б бути оскаржене в адміністративному суді.

Що робити, якщо бронювання "зникло" в системі

Попри те, що ТЦК не може скасувати бронь, на практиці трапляються технічні збої. У системах обліку або в застосунку "Резерв+" бронювання інколи відображається некоректно або взагалі зникає, навіть якщо працівник має чинну відстрочку.

У таких випадках фахівці радять насамперед звернутися до роботодавця. Саме підприємство, через відповідальних осіб (HR або мобілізаційний підрозділ), має перевірити статус працівника в реєстрі "Оберіг" і за потреби ініціювати відновлення даних відповідно до постанови №76.

Далі роботодавець збирає підтвердні документи: копії списків заброньованих, витяги з наказів або посвідчення про бронювання, після чого подає звернення до ТЦК для оновлення інформації.

Після відновлення даних у системі працівнику оформлюється оновлене підтвердження бронювання, яке рекомендується завжди мати при собі.

Чи можуть мобілізувати заброньованого працівника

Законодавство прямо забороняє мобілізацію осіб із чинним бронюванням. Згідно зі статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", така відстрочка діє протягом усього строку броні.

Винятки можливі лише у разі, якщо людина добровільно відмовилася від відстрочки або якщо бронювання втратило чинність через помилки в оформленні документів.

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Чи потрібно реагувати на повістку

Отримання повістки саме по собі не означає скасування бронювання. Це лише виклик до ТЦК, який не змінює статус відстрочки. Водночас юристи радять не ігнорувати такі виклики, оскільки неявка без поважних причин може спричинити адміністративну відповідальність і штраф до 17 тисяч гривень.

У разі отримання повістки заброньованій особі рекомендується одразу повідомити роботодавця, отримати підтверджувальні документи про бронювання та довідку з місця роботи. Також слід взяти паспорт і військово-облікові документи (у тому числі витяг із "Резерв+") і з’явитися до ТЦК, зафіксувавши факт надання документів.

Юристи радять вимагати підтвердження прийому документів або відповідний акт. У разі порушень з боку посадових осіб ТЦК оскарженню підлягають уже подальші рішення — наприклад, штрафи чи накази, а не сама повістка.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити заброньованому у разі мобілізації.

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