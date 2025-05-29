Нерухомість, що не продається: які типи житла українці більше не хочуть купувати у 2025 році

У 2025 році деякі категорії житлової нерухомості потрапили до переліку так званих "антитрендів". Причина –зміна споживчих пріоритетів, подорожчання комунальних послуг та зростання цін на житло з високими енергоефективними характеристиками.

Згідно з даними "Новини.LIVE", все менше українців цікавляться квартирами у застарілих радянських будинках, оселями без автономного опалення, а також приватними будинками з великою площею. Такі об'єкти потребують значних витрат на утримання та не відповідають сучасним вимогам до комфорту та енергоощадності.

У 2025 році дедалі рідше обирають помешкання, розташовані на дев’ятому поверсі й вище, особливо в будинках без надійного укриття. Через постійні ракетні загрози попит на такі квартири у мегаполісах, як-от Київ, Харків і Запоріжжя, впав приблизно на 25%.

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Наразі покупці та орендарі надають перевагу квартирам, розміщеним на нижніх або середніх поверхах, де доступ до укриттів є зручнішим і швидшим.

Житло, зведене в період 1960–1980-х років, зокрема відомі хрущовки та чешки, стрімко втрачає актуальність на вторинному ринку. Як повідомляє ЛУН, у великих містах інтерес до таких об'єктів зменшився на 15–20% у порівнянні з новими будинками.

Серед ключових причин – застаріла інфраструктура, низький рівень енергоефективності, потреба в суттєвому ремонті, відсутність елементарних зручностей, включаючи ліфти або укриття.

Будинки площею понад 500 квадратних метрів втрачають популярність через високі витрати на утримання та оподаткування. У 2025 році власникам таких об'єктів доводиться сплачувати додаткові 25 тисяч гривень на рік лише в рамках податку на нерухомість. До того ж, через інфляцію витрати на опалення та комунальні послуги зросли приблизно на 20%.

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Натомість покупці віддають перевагу більш компактним котеджам – у межах 100–200 квадратів – які обладнані сучасними енергозберігаючими системами.

Проблеми з електропостачанням суттєво знизили інтерес до квартир, які не мають автономного опалення, генераторів або газових плит. Згідно з аналітикою ЛУН, у містах на кшталт Хмельницького чи Черкас покупці та орендарі дедалі частіше обирають житло з альтернативними джерелами живлення.

У прифронтових населених пунктах, зокрема в Запоріжжі, попит на автономні квартири зріс на 10%, тоді як житло з централізованим електропостачанням втратило в ціні до 15%.

Після початку повномасштабної війни українці стали обережніше ставитися до купівлі житла на ранніх етапах будівництва. Особливо це стосується проєктів від маловідомих або ненадійних забудовників, які не гарантують своєчасної здачі об'єктів в експлуатацію.

Найбільший інтерес викликають житлові комплекси від перевірених компаній, які дотримуються графіків будівництва та пропонують лояльні умови – знижки або розстрочку.

Раніше ми розповідали, чи варто вкладатись у житлову нерухомість в Україні у 2025 році.

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