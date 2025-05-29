Недвижимость, которая не продается: какие типы жилья украинцы больше не хотят покупать в 2025 году

В 2025 году некоторые категории жилой недвижимости попали в список так называемых "антитрендов". Причина – изменение потребительских приоритетов, удорожание коммунальных услуг и рост цен на жилье с высокими энергоэффективными характеристиками.

Согласно данным "Новости.LIVE", все меньше украинцев интересуются квартирами в устаревших советских домах, поселками без автономного отопления, а также частными домами с большой площадью. Такие объекты требуют значительных затрат на содержание и не отвечают современным требованиям к комфорту и энергосбережению.

В 2025 году все реже выбирают дома, расположенные на девятом этаже и выше, особенно в домах без надежного укрытия. Из-за постоянных ракетных угроз спрос на такие квартиры в мегаполисах, таких как Киев, Харьков и Запорожье, упал примерно на 25%.

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Покупатели и арендаторы предпочитают квартиры, расположенные на нижних или средних этажах, где доступ к укрытиям удобнее и быстрее.

Жилье, построенное в период 1960–1980-х годов, в частности известные хрущевки и чешки, стремительно теряет актуальность на вторичном рынке. Как сообщает ЛУН, в больших городах интерес к таким объектам снизился на 15–20% по сравнению с новыми домами.

Среди ключевых причин – устаревшая инфраструктура, низкий уровень энергоэффективности, потребность в существенном ремонте, отсутствие элементарных удобств, включая лифты или укрытия.

Дома площадью более 500 квадратных метров теряют популярность из-за высоких затрат на содержание и налогообложение. В 2025 году владельцам таких объектов приходится платить дополнительные 25 тысяч гривен в год только в рамках налога на недвижимость. К тому же из-за инфляции расходы на отопление и коммунальные услуги выросли примерно на 20%.

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В то же время покупатели предпочитают более компактные коттеджи – в пределах 100–200 квадратов – которые оборудованы современными энергосберегающими системами.

Проблемы с электроснабжением существенно снизили интерес к квартирам, не имеющим автономного отопления, генераторов или газовых плит. Согласно аналитике ЛУН, в городах типа Хмельницкого или Черкасс покупатели и арендаторы все чаще выбирают жилье с альтернативными источниками питания.

В прифронтовых населенных пунктах, в частности, в Запорожье, спрос на автономные квартиры вырос на 10%, тогда как жилье с централизованным электроснабжением потеряло в цене до 15%.

После начала полномасштабной войны украинцы стали более осторожно относиться к покупке жилья на ранних этапах строительства. Особенно это касается проектов от малоизвестных или ненадежных застройщиков, не гарантирующих своевременной сдачи объектов в эксплуатацию.

Наибольший интерес представляют жилые комплексы от проверенных компаний, которые соблюдают графики строительства и предлагают лояльные условия – скидки или рассрочку.

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