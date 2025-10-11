Чергова атака на південь: Одеса та передмістя залишилися без електрики через удари дронів

У суботу, 11 жовтня, після удару російських дронів-камікадзе частина Одеси та прилеглих населених пунктів Одеського району залишилася без електропостачання. Як повідомляють на сайті "ДТЕК Одеські електромережі", причиною знеструмлення стала аварія в мережі.

Компанія зазначає, що аварійні бригади вже працюють на місцях пошкоджень. Відновити подачу електроенергії одеситам планують орієнтовно до 12:00.

Світло зникло приблизно о 00:40 – саме в той момент, коли над Одесою пролунали перші вибухи внаслідок повітряної атаки.

За кілька хвилин до цього, о 00:31, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про групу ворожих дронів, що вирушила з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Уже о 00:38 уточнили, що БпЛА прямують безпосередньо до Одеси та Чорноморська.

Невдовзі в місті, зокрема на півночі, пролунала серія потужних вибухів, після яких спалахнула пожежа.

Повітряна тривога на території Одеської області тривала орієнтовно годину – з 00:30 до 01:32.

Як свідчить експрес-опитування, проведене "Суспільним Одеса" близько першої ночі, близько 69% мешканців міста залишилися без електрики. У місцевих Telegram-каналах також повідомляють про проблеми з подачею води.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

