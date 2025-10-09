Одна з країн Європи обмежила прийом біженців: українцям з яких областей більше не надаватимуть притулок

У Швейцарії більше не будуть автоматично надавати статус захисту S всім українцям, які шукають притулку. Відтепер отримати його не зможуть громадяни, що прибули з лише семи західних областей України.

За даними SRF, 8 жовтня Федеральна рада Швейцарії підтримала ініціативу найбільшої парламентської партії. Зазначені зміни набудуть чинності вже з листопада.

Парламент Швейцарії визнав частину українських регіонів безпечними для повернення, тому відтепер рішення про надання притулку залежатиме від області походження заявника. Влада країни дійшла висновку, що громадяни України можуть безпечно повертатися до таких регіонів:

Волинська,

Рівненська,

Львівська,

Тернопільська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Чернівецька.

За оцінками фахівців, мешканці цих семи областей становлять трохи більше ніж 5% від усіх українців, які вже отримали статус S у Швейцарії. Нові обмеження, як очікується, стосуватимуться лише тих, хто подаватиме заявки на захист після набуття чинності змін.

Статус S дозволяє українцям швидко отримати притулок без тривалих бюрократичних процедур. Він дає право вільно виїжджати за межі Швейцарії та повертатися назад без спеціальних дозволів, а також працевлаштовуватися чи займатися самозайнятістю без обов’язкового періоду очікування.

Кого можуть депортувати

Як повідомляється, Секретаріат з міграції (SEM) і надалі розглядатиме кожне звернення окремо. Ті українці, яким відмовлять у наданні захисту через область їхнього походження, можуть отримати рішення про депортацію.

Однак, зважаючи на те, що стабілізація ситуації в Україні у найближчій перспективі виглядає малоймовірною, примусово висилатимуть лише тих осіб, для кого це буде юридично та практично здійсненним. Якщо повернення становитиме загрозу або виявиться надто складним, таким людям можуть тимчасово дозволити залишитися у Швейцарії або запропонувати звернутися по притулок у державах ЄС.

Відповідно до ухваленого рішення, зміни набудуть чинності 1 листопада. При цьому для українців, які вже мають статус S, він залишатиметься дійсним щонайменше до березня 2027 року.

Нагадаємо раніше ми розповідали, що у Нідерландах більше не приймають біженців з України.

