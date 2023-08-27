Горіховий Спас 2023: історія свята та коли відзначають

29 серпня віряни святкуватимуть Перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа та вшановуватимуть пам'ять Святого мученика Діомида. У народі це свято називають Третій Спас, або Хлібний чи Горіховий.

Історія свята

Згідно з біблійними переказами, цього дня після сну Ісус Христос вмився і витер обличчя рушником. І на цьому рушнику відбився образ Сина Божого, з якого згодом написали перші ікони Спаса Нерукотворного. Потім рушник з відбитком обличчя Ісуса зцілив правителя міста Едеси, який був ярим прихильником християнства.

Цей рушник потім вивісили над воротами Едеси і він захищав містян від бід і нападів ворогів.

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Традиції Горіхового Спаса

Здавна віряни вважали, що 29 серпня потрібно вшановувати Господа та дякувати йому за врожаї.

Горіховим третій спас назвали тому, що цього дня горіхи дозрівали і їх несли до церкви на освячення.

Хлібним третій спас назвали тому, що саме з цього дня починали жати жито й перші врожаї варто було нести до церкви, де священнослужителі перетирали зерна на борошно, пекли хліб й роздавали бідним.

Святкується Горіховий Спас у церквах. До кошика люди кладуть зерна, горіхи та запашні цілющі трави й несуть на освячення. Також на освячення несли хліб та пироги із зерен нового врожаю.

Селяни цього дня збирали жито та пшеницю. А господині ткали полотна, щоби забезпечити свої сім'ї одягом.

Цього дня було заведено готуватися до осені та зими. Лише надвечір родина збиралася за столом, де стояли страви з горіхів та випічка з пшениці нового врожаю.

Нагадаємо, у травні 2023 року Священний Синод та Архиєрейський Собор УПЦ вирішив, що Українська Православна Церква перейде на Новоюліанський календар.

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